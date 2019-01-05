Брось потребление говядины и спасёшь миллионы жизней – учёные

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К такому выводу пришли специалисты Оксфордской школы Мартина. Исследование показало, что замена мяса и, в особенности, говядины в пище принесут огромную пользу не только здоровью людей, но и всей окружающей среде.

Учёные проводили свою работу по заказу Всемирного экономического форума (ВЭФ). Её итоги продемонстрировали, что, если прекратить потребление говядины и перейти к альтернативным белкам, это спасёт миллионы жизней. Помимо того, произойдёт и резкое сокращение выбросов парниковых газов.

Сообщается, что в целом в мире можно избежать 2,4% смертей от питания, если в пище отказаться от говядины. При этом, наиболее положительный эффект будет в самых благополучных странах, где велико потребление этого продукта. Там показатель может достигнуть 5%.

На основании доклада учёных, ВЭФ утверждает, что, если отказаться от мяса, тем самым можно предотвратить миллионы смертей.

При этом, прогнозы указывают, что спрос на мясо продолжит свой рост. Одновременно ожидается, что до середины столетия численность населения Земли достигнет 10 миллиардов человек. Таким образом, станет почти невозможно устойчиво удовлетворять потребности в этом продукте.

В отчёте проведён анализ 13 источников белка. Среди них такие, как говядина, свинина, курицы, бобы, овощи и фрукты, а также новые продукты, включая насекомых.

Учёные пришли к выводу , что потребление альтернатив улучшит здоровье. Помимо того, с производством говядины связывают четверть всех выбросов парниковых газов, связанных с пищевыми продуктами.