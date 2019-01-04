Умереть в Новом году: Жителей России ожидают 5 вариантов уничтожения в 2019 году

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Учёные из Оксфордского университета Великобритании провели сложнейшие математические расчёты с применением новейших цифровых алгоритмов и нейросетей и подытожили: в 2019 году России грозит один из трёх возможных вариантов уничтожения.

1. Война с США. Тут всё просто. Военный конфликт двух величайший держав приведёт к обоюдному ядерному удару. Причём, не важно, кто стукнет первым, боезапас обеих стран достаточен, чтобы уничтожить планету несколько раз. Возможны и безъядерные стычки, но здесь эксперты выделяют человеческий фактор, из-за которого, скорее всего, у кого-то «дрогнет рука» над красной кнопкой.

2 .Таяние арктических льдов. Парниковый эффект в атмосфере, вызванный несоблюдением норм по выхлопам автомобилей и заводов может привести к повышенному таянию льдов в Арктике. Россия находится в зоне риска, как держава, имеющая огромную морскую границу – немалая часть суши будет затоплена, что, конечно же, не уничтожит страну. Страну может уничтожить грянувшее после великое оледенение, которое серьёзно изменит климат на планете.

3. Гибель от Нибиру. Конец света от Планеты Х, который последнее время пророчат особо часто, может наступить в 2019 году по заяявлению целого ряда уфологов, конспирологов, учёных и религиозных деятелей. Как известно, подойдя к Земле на опасную дистанцию, «Звезда смерти» столкнётся с ней, либо «вытолкнет с орбиты мощью своего гравитационного поля. Кроме того, уже сейчас по всей России, в частности из Владивостока, поступают сообщения о нападениях кораблей звёздного флота с Нибиру.

4. Извержение Йеллоустоунского супервулкана. Кальдера в Йеллоустонском парке, под которой уходят в глубину 8 километров расплавленной магмы, может «рвануть» и ввергнуть человечество в вулканическую зиму, равной которой Земля не видела с доисторической эпохи. Глобальный климат на планете – штука серьёзная, это не циклоны и шторма, которые проходят. Длится такой эффект долгие годы, что может привести к вымерзанию целых наций.

5. «Самый опасный сценарий» - война с Украиной. Петру Порошенко, которому грозит импичмент, может не остаться ничего, кроме как напасть на Россию, чтобы удержаться в президентском кресле. Незалежную принято недооценивать в российской прессе, но её шансы на уничтожение России весьма велики, благодаря нескольким тысячам единиц автоматического оружия, нескольким десяткам танков, пяти или шести боевым кораблям, при поддержке одного судна-разведчика из Великобритании. Такую мощь нельзя недооценивать, считают британские эксперты.