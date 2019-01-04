Русские даже не заметят!: Температура на Земле упадёт на 15 градусов – британские учёные

Сегодня, 07:20

Научники из Бристольского университета Британии объявили – вулканологи больше не могут сдерживать супервулкан Йеллоустоун, что грозит возможным коллапсом всей Земле…

Супервулкан Йеллоустоун – это такая огромная дырка в земле Американских Соединительных Штатов, размером 55 на 72 километра, имеющая вулканическое происхождение. Весь этот здоровенный амфитеатр представляет серьёзную опасность, так как стоит на «горячей точке» - месте, где потоки раскалённой магмы текут в сторону поверхности. На данный момент напору магмы препятствует Йеллоустоунское плато.

«Руины кратера Йеллоустонского супервулкана были обнаружены лишь в 1960-е гг. — по спутниковым снимкам. Оказалось, что под кратером до наших дней сохраняется громадный пузырь магмы. Глубина пузыря — более 8000 метров. Температура расплава внутри превышает 800 °C; этого хватает, чтобы подогревать термальные источники, гнать из-под земли пары воды, сероводород и углекислоту.»

И вот теперь вся эта громадная бочка с порохом циклопических размеров готова взлететь на воздух. Как говорят учёные, специалисты регулярно пытаются потушить или перенаправить вулкан. Доподлинно неизвестно, машут они опахалами или же просто усиленно дуют, но факт – у них нифига не выходит.

Местные индейцы утверждают, это боги земли гневаются на злостных бледнолицых колонизаторов. И готовят землянам «крышку» в виде всеобщего похолодания на 15 градусов – «вулканическую зиму» (это как ядерная зима, только вулканическая).

Жители России восприняли новость с энтузиазмом – теперь можно будет играть в снежки 5 месяцев в году и праздновать Новый год целый месяц.

Возможно, жители более тёплых районов не оценят экстремальное похолодание, но это не точно. К примеру, мадагаскарские обезьяны никак не комментируют эту новость, что наводит на мысль – они знают больше нас.