Нибиру атакует: НЛО пикируют на Владивосток в Новый год – уфологи

Эксперты комментируют Конец Света: очередное нападение пришельцев на дальневосточную столицу зафиксировано местными жителями. В новогоднем небе над городом ясно прослеживаются три нибируианских корабля.
Как видно на снимке, боевые самолёты с Планеты Х пикируют на Золотой мост, прикрываясь светом утреннего светила.
Это всё очень напоминает очередную утку, но давайте смотреть на факты:
1. Уфологи предвещали атаку Нибиру по Земле 1 января
2. В последнюю неделю старого года пассажирами электрички в пригороде замечены НЛО
3. 1 января утром в небе над Золотым мостом заснято звено боевых истребителей с Нибиру
4. Сразу 3 дома были сожжены во Владивостоке за первые 3 дня Нового года.
5. Сегодня поступило свежее сообщение о ещё одном пожаре в жилом доме по улице Кузнецова
Вывод прост: пришельцы начали атаку на Владивосток и уже не слишком пытаются маскироваться.
Тот же Скотт Уоринг, известный уфолог из Тайваня, не раз сообщал, что пришельцы используют перспективные средства маскировки, позволяющие скрываться под видом природных явлений – облаков, тумана или солнечного света, о чём также сообщалось.