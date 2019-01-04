Нибиру атакует: НЛО пикируют на Владивосток в Новый год – уфологи

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Эксперты комментируют Конец Света: очередное нападение пришельцев на дальневосточную столицу зафиксировано местными жителями. В новогоднем небе над городом ясно прослеживаются три нибируианских корабля.

Как видно на снимке, боевые самолёты с Планеты Х пикируют на Золотой мост, прикрываясь светом утреннего светила.

«Маскировка за счёт природных явлений – вообще распространённая практика у пришельцев. Используя светоотражающие элементы на корпусах кораблей, инопланетяне выстраивают свою траекторию так, чтобы всегда находиться на фоне Солнца. В большинстве случаев люди, не привыкшие смотреть на Солнце, просто не замечают корабли пришельцев» - комментирует событие владивостокский конспиролог.

Это всё очень напоминает очередную утку, но давайте смотреть на факты:

1. Уфологи предвещали атаку Нибиру по Земле 1 января 2. В последнюю неделю старого года пассажирами электрички в пригороде замечены НЛО 3. 1 января утром в небе над Золотым мостом заснято звено боевых истребителей с Нибиру 4. Сразу 3 дома были сожжены во Владивостоке за первые 3 дня Нового года. 5. Сегодня поступило свежее сообщение о ещё одном пожаре в жилом доме по улице Кузнецова

Вывод прост: пришельцы начали атаку на Владивосток и уже не слишком пытаются маскироваться.

«К примеру, на этом фото видно заметное отклонение трёх НЛО от солнечного диска, что говорит о технических неисправностях, но более вероятно, о том, что нибируианцы уверены в себе настолько, что не пытаются маскировать своё появление.»

Тот же Скотт Уоринг, известный уфолог из Тайваня, не раз сообщал, что пришельцы используют перспективные средства маскировки, позволяющие скрываться под видом природных явлений – облаков, тумана или солнечного света, о чём также сообщалось.