Люди с карими глазами имеют более высокий риск развития сезонного аффективного расстройства, чем люди, имеющие голубые глаза. Если вы чувствуете себя плохо зимой, возможно, виноват цвет глаз.
Новое исследование показало, что люди с карими глазами имеют более высокий риск развития зимней депрессии - также известный как сезонное аффективное расстройство (SAD) - чем люди с голубыми глазами. В исследовании ученые из Университета Южного Уэльса опросили 175 студентов об их сезонной депрессии.
Результаты показали, что у людей со светлыми или голубыми глазами депрессия зимой наблюдается значительно реже, чем у людей с темными или карими глазами.
Исследователи полагают, что причина этих различий может заключаться в количестве света, которое могут обрабатывать глаза человека. Люди со светлыми глазами более чувствительны к свету и выделяют мелатонин зимой - механизм, который, как считается, обеспечивает некоторую устойчивость к зимней депрессии.