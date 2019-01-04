Сегодня, 00:03

Люди с карими глазами имеют более высокий риск развития сезонного аффективного расстройства, чем люди, имеющие голубые глаза. Если вы чувствуете себя плохо зимой, возможно, виноват цвет глаз.

Новое исследование показало, что люди с карими глазами имеют более высокий риск развития зимней депрессии - также известный как сезонное аффективное расстройство (SAD) - чем люди с голубыми глазами. В исследовании ученые из Университета Южного Уэльса опросили 175 студентов об их сезонной депрессии.

Результаты показали, что у людей со светлыми или голубыми глазами депрессия зимой наблюдается значительно реже, чем у людей с темными или карими глазами.

Исследователи полагают, что причина этих различий может заключаться в количестве света, которое могут обрабатывать глаза человека. Люди со светлыми глазами более чувствительны к свету и выделяют мелатонин зимой - механизм, который, как считается, обеспечивает некоторую устойчивость к зимней депрессии.

В статье для The Conversation профессор Лэнс Воркман, который руководил исследованием, объяснил: «Цвет глаз, конечно, не единственный фактор здесь. Люди, которые проводят слишком много времени в помещении, также более восприимчивы как к зимней хандре, так и к полномасштабному SAD. К счастью для людей с SAD, просто регулярная прогулка по улице, особенно в солнечную погоду, поможет улучшить их настроение».