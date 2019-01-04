Имплантаты после рака молочной железы могут вызвать новые заболевания

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Имплантация может привести к лимфоме - и многим женщинам не сообщили об опасностях.

Последние исследования показывают, что спустя годы у женщины может развиться лимфома, рак лимфатической системы. Рак был выявлен только в 2010 году, а первый случай заболевания был зарегистрирован в Великобритании в 2012 году.

Как правило, женщины замечают, что одна из их грудей быстро и безболезненно опухает. Если рак обнаружен рано, его обычно можно излечить хирургическим путем.

Считается, что рак возникает один раз на 24 000 имплантатов, как у женщин, имеющих имплантаты по косметическим причинам и как реконструкции. Найджел Мерсер, бывший президент Британской ассоциации пластических реконструктивных и эстетических хирургов, сказал, что он «наверняка» знал, что многим женщинам не говорят о риске, и что повторный диагноз рака может быть «разрушительным».

Он добавил: «Я видел пациентов, которых не предупредили о существовании риска BIA-ALCL (лимфомы) в клинике или хирурге, которого они видели». По состоянию на сентябрь в Великобритании было 57 сообщений о лимфомах у пациенток с грудными имплантатами, 45 из них подтвердились.

В совместном заявлении нескольких ассоциаций хирургов говорится, что «крайне важно, чтобы все пациенты, которые рассматривают грудной имплантат в реконструктивных или косметических целях, были полностью осведомлены о потенциальных рисках от своего хирурга».

Рэйчел Роусон, специалист в отделении лечения рака молочной железы, сказала: «После диагноза рака молочной железы, который меняет жизнь, реконструкция может помочь многим женщинам снова почувствовать себя здоровыми, поэтому диагноз BIA-ALCL становится душераздирающим.

Г-жа Роусон сказала, что это не должно мешать женщинам восстанавливать грудь, но очень важно, чтобы их предупредили о риске.

Суть в том, что если у вас есть какие-либо вопросы или если у вас есть грудные имплантаты, и вы заметили какие-либо изменения, такие как опухоли или деформации в груди, шее или подмышках, поговорите с вашим хирургом или терапевтом как можно скорее.