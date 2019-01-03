2300-летняя крепость обнаружена возле Красного моря

Вчера, 23:24

У этой 2300-летней египетской крепости было необычное задание: охранять порт, через который переправлялись боевые слоны.

Крепость, которая защищала древний порт под названием «Беренике» (Berenike), была обнаружена в Египте на побережье Красного моря польско-американской археологической группой.

Укрепления, построенные в то время, когда Египтом управляли Птолемеи, династия фараонов, произошедшая от одного из генералов Александра Македонского, значительны.

«Двойная линия стен защищала западную часть крепости, в то время как одной линии было достаточно для защиты с востока и севера. Квадратные башни были построены по углам и в стратегических местах, где соединялись участки стен», - писали археологи Марек Возняк и Джоанна Радковска в статье, недавно опубликованной в Интернете в журнале Antiquity.

Западная часть форта, состоящая из двойных стен, обращена внутрь страны, что говорит о том, что защитники были особенно обеспокоены нападением с этого направления, сообщил Возняк из Польского центра средиземноморской археологии в Варшавском университете, «Живая наука».

Самая большая и наиболее укрепленная часть крепости Беренике представляет собой комплекс длиной около 160 м и шириной 80 м, состоящий из трех больших внутренних дворов и нескольких связанных с ними сооружений, образующих замкнутый укрепленный комплекс из мастерских и магазинов. Возняк сказал, что «хорошо выполненная монументальная архитектура, покрытая и защищенная песками, удивительна».

В воротах крепости археологи обнаружили вырубленный в скале колодец и ряд стоков и бассейнов, которые собирали, хранили и распределяли как грунтовые, так и дождевые воды. Два самых больших бассейна, возможно, имели общую емкость более 17 000 литров. Факт собирания дождевой воды предполагает, что в Беренике был более влажный климат, чем сейчас.

На южной стороне северной оборонительной стены, на древней мусорной свалке, археологи обнаружили терракотовые статуэтки, монеты и кусок черепа слона.

Исторические записи показывают, что Беренике был частью цепочки портов, построенных вдоль Красного моря, чтобы помочь снабжать военными слонами армию Птолемеев, сказал Возняк. В 2014 году генетическое исследование показало, что Птолемеи, вероятно, импортировали своих слонов из Эритреи в Восточной Африке.

После того, как Рим захватил Египет в 30 г. до н.э., торговля в Беренике расширилась, и порт стал крупным центром торговли. С I по VI века нашей эры, предположительно, коммерческие связи простирались от Греции и Италии до Южной Аравии, Индии, Малайского полуострова, Эфиопии и Восточной Африки.