Сатурн и Солнце разрывают Землю на части – Землетрясение на Аляске может быть предвестником крупнейшего катаклизма

Вчера, 23:09

Недавний парад планет вызвал подземные толчки у берегов Аляски, но уже в ближайшие дни исследователь ожидает крупнейшие землетрясения по всей планете. Гравитационное притяжение с обеих сторон Земли вызовет сильные сдвиги тектонических полит.

Недавно астрономы всего мира наблюдали парад планет, в который выстроилась Земля, Сатурн и Солнце. Именно они якобы разрывают Землю на части. Некоторые исследователи полагают, что гравитационное притяжение с обеих сторон нашей планеты вызовет сильные сдвиги тектонических плит. В результате «космического шоу», по всему земному шару могут быть вызваны сильнейшие землетрясения.

Исследователь Фрэнк Хугербитс уверен, что на Землю обрушится землетрясение с магнитудой более 8, и произойдёт это уже в ближайшие дни. Хугербитс использовал для своих подсчётов индекс геометрии Солнечной системы, учитывающий конкретное положение Луны, планет и Солнца.

После трёх лет наблюдений исследователю удалось установить, мол геометрия Солнечной системы и расположение планет якобы тесно связаны с катаклизмами на Земле, а в частности с землетрясениями и извержениями вулканов. В пример эксперт приводит землетрясение, которое произошло накануне на Аляске. По словам Хугербитса, оно может быть предвестником крупнейшего катаклизма.

В это же время геофизик из Геологической службы США Джон Беллини отмечает, что ни одна технология или наука не способна прогнозировать землетрясения. Учёный отмечает, что человечеству пока остаётся неизвестно, по какой причине могут случаться землетрясения. В таком случае расчёты Фрэнка Хугербитса считаются неверными, и ничего общего в реальным научным знанием не имеют.