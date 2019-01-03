Учёные обнаружили связь между ожирением, старением и тревожностью

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Эксперты лучшего в мире исследовательского центра, Клиники Мэйо, на мышах испытали метод лечения психических расстройств у полных людей.

Исследователями давно было замечено, что пациенты с диагнозом «ожирение» намного чаще людей с нормальным весом испытывают различную психическую дестабилизацию. Чаще всего у них проявляется тревожность, которая перерастает в депрессию и мешает им вернуться к нормальной жизни. Американские учёные провели исследование данной проблемы на двух группах мышей – обычных и с ожирением, чья ДНК была изменена.

Учёные заметили, что только у мышей с ожирением так называемые «зомби»-клетки, или клетки старения, вместе с клетками жира скапливались в участке мозга, который отвечает за контроль тревожности. Специалисты применили препараты для удаления этих клеток – сенолитики и получили успешный результат: количество «зомби»-клеток было значительно уменьшено, никакие процессы в мозге не были нарушены, а тревожность у мышей с ожирением вовсе пропала.

Учёные отмечают, что факт обнаружения связи между старением, тревожностью и ожирением очень важен. Сейчас метод нуждается в ряде доклинических исследований и испытаний, после чего он сможет успешно применяться в медицинской практике.