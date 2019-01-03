Открыто новое конкурирующее состояние вещества в сверхпроводящем материале

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Группа экспериментаторов обнаружила удивительно долгоживущее новое состояние вещества в сверхпроводнике из железного пниктида, которое выявляет вызванное лазером формирование коллективного поведения, конкурирующее со сверхпроводимостью.

«Сверхпроводимость - это странное состояние вещества, при котором спаривание электронов заставляет их двигаться быстрее, - сказал Джиганг Ван, физик Лаборатории Эймса и профессор Университета штата Айова. - Одна из больших проблем, которую мы пытаемся решить, заключается в том, как разные состояния материала конкурируют за эти электроны и как сбалансировать конкуренцию и сотрудничество для повышения температуры, при которой возникает сверхпроводящее состояние». «Сверхпроводимость - это странное состояние вещества, при котором спаривание электронов заставляет их двигаться быстрее, - сказал Джиганг Ван, физик Лаборатории Эймса и профессор Университета штата Айова. - Одна из больших проблем, которую мы пытаемся решить, заключается в том, как разные состояния материала конкурируют за эти электроны и как сбалансировать конкуренцию и сотрудничество для повышения температуры, при которой возникает сверхпроводящее состояние».

Команда экспериментаторов из лаборатории Эймса Министерства энергетики США и теоретики из Университета Алабамы в Бирмингеме использовала лазерные импульсы длительностью менее триллионной доли секунды (почти так же, как при съемке со вспышкой, чтобы сделать серию снимков). Эта техника, называемая терагерцовой спектроскопией, может рассматриваться как «лазерная стробоскопическая фотография», когда многие быстрые изображения обнаруживают тонкое движение электронных спариваний внутри материалов с использованием длинноволнового инфракрасного света.

«Способность видеть динамику и колебания в реальном времени - это способ лучше понять их, чтобы мы могли создавать лучшую сверхпроводящую электронику и энергосберегающие устройства», - сказал Ван.

Ученый из лаборатории Эймса и профессор ISU Пол Кэнфилд, эксперт по разработке и характеристике пикнидов железа, создал образец монокристалла, использованный в этом исследовании. Мартин Моотц и Илиас Э. Перакис из Университета Алабамы в Бирмингеме разработали теорию для объяснения наблюдения.

Спектроскопическая работа была поддержана Исследовательским отделом армии США. Рост образцов и их характеристики были поддержаны Управлением науки Министерства энергетики США (DOE). Теоретическая работа в Университете Алабамы, Бирмингем, также была поддержана Министерством энергетики.