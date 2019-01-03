Выявлены половые различия при смертельных опухолях головного мозга

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Мужчины чаще получают глиобластому (опухоль головного мозга) и умирают от нее также чаще, чем женщины. Команда исследователей определила отличительные молекулярные признаки глиобластомы у мужчин и женщин, которые помогают объяснить различия в реакции пациентов на лечение и их выживание.

На протяжении десятилетий ученые признавали, что мужчины чаще заболевают раком и умирают от этой болезни, чем женщины. Это верно для многих видов рака, включая смертельную глиобластому. Теперь группа исследователей во главе с Медицинской школой Вашингтонского университета в Сент-Луисе определила четкие молекулярные признаки глиобластомы у мужчин и женщин.

Результаты опубликованы 2 января в Science Transal Medicine.

Глиобластома является наиболее распространенной злокачественной опухолью головного мозга и убивает около половины пациентов в течение 14 месяцев после постановки диагноза. У мужчин она диагностируется почти в два раза чаще, чем у женщин.

Опухоль чаще всего диагностируется у людей старше 50 лет, и стандартное лечение агрессивное - хирургическое вмешательство с последующей химиотерапией и облучением. Однако упрямые стволовые клетки часто выживают и продолжают делиться, производя новые опухолевые клетки, заменяющие те, которые были убиты при лечении. Большинство опухолей рецидивируют в течение шести месяцев.





Стандартное лечение глиобластомы более эффективно у женщин, чем у мужчин.

Исследователи отобрали данные МРТ пациентов и сведения о выживании из базы данных исследований рака. Затем они рассчитывали скорость роста опухоли каждые два месяца в течение всего курса лечения у 63 пациентов с глиобластомой - 40 мужчин и 23 женщин - которые получали стандартную химиотерапию после операции. Хотя начальные скорости роста опухоли были одинаковыми у женщин и мужчин, только у женщин отмечалось устойчивое и значительное снижение роста опухоли после лечения темозоломидом, наиболее распространенным химиотерапевтическим препаратом, применяемым для лечения глиобластомы.

Исследователи показали, что опухоли пациентов с глиобластомой делятся на 10 отдельных подтипов - пять для опухолей у мужчин и пять для опухолей у женщин. Кластеры различаются по активности генов и выживаемости. Например, женщины с опухолями в одном из таких кластеров выживали дольше, чем женщины с опухолями в любом из других четырех - чуть более трех лет по сравнению с чуть более одного года. Точно так же ученые обнаружили, что один мужской кластер связан с более длительным выживанием - чуть более 18 месяцев по сравнению с чуть более одного года для мужчин с опухолями в других кластерах.

Исследователи подтвердили наличие кластеров в трех дополнительных наборах данных, а также показали, что даже гены, активируемые на одинаковых уровнях в опухолях у мужчин и женщин, могут приводить к существенным специфическим для пола эффектам в отношении выживания.