Корейский красный женьшень поддерживает иммунную систему больных ВИЧ-1

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Ученые из университета Ульсана показали, что употребление корейского красного женьшеня (Panax ginseng Meyer) в течение длительных периодов увеличивает продолжительность жизни здоровых людей.

Корейские исследователи пытались определить, можно ли распространить это увеличение продолжительности жизни на пациентов, страдающих от вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1).

Исследователи из университета Ульсана опубликовали свои выводы в журнале исследований женьшеня (Journal of Ginseng Research).

В ретроспективном анализе приняли участие 252 участника. Пациентам был поставлен диагноз ВИЧ-1 с 1983 по 2013 годы, но они получали антиретровирусную терапию только с 1996 года.

Корейский красный женьшень был назначен 162 участникам. Период лечения длился в среднем 86 ± 63 месяца.

Уровень потребления женьшеня и продолжительность периода наблюдения были измерены. Данные определили положительное влияние корейского красного женьшеня на продолжительность жизни участников.

В группе лечения женьшенем была проведена значительная корреляция между общим потреблением женьшеня участником и его или ее продолжительностью выживания. Кроме того, аналогичная корреляция была очевидна между общим потреблением и среднегодовым уменьшением количества Т-хелперов в иммунной системе.

Количество Т-хелперов в иммунной системе группы, получавшей женьшень, не уменьшалось так быстро, как в группе, не получавшей лечения. Кроме того, члены группы лечения имели гораздо более длительные периоды выживания, чем группа, не получавшая лечения.

Учитывая результаты своего теста, исследователи предположили, что потребление корейского красного женьшеня снижает потерю Т-хелперных клеток, вызванную инфекцией ВИЧ-1, позволяя пациентам жить дольше.

Прогрессирующая потеря CD4 + T-клеток является отличительной чертой инфекции вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и сопровождается хроническим воспалением и хронической иммунной гиперактивацией. У пациентов с ВИЧ содержание Т-клеток CD4 + постепенно и постоянно снижается от нормального уровня 800–1200 / мкл до 0 / мкл.

Пациенты без лечения умирают в среднем через 11 лет после первичной инфекции, но введение высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ) в 1996 году заметно снизило показатели смертности. В настоящее время рекомендуется лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) начинать с комбинации как минимум трех антиретровирусных препаратов даже на ранних симптоматических стадиях.

Однако постоянная репликация ВИЧ-1 поддерживает резервуар ткани во время терапии, а длительная ВААРТ вызывает много побочных эффектов и в конечном итоге приводит к лекарственной устойчивости с последующей терапевтической неудачей. Таким образом, с возрастом этим пациентам могут потребоваться альтернативные и адъювантные виды терапии.