Сахара была зелёным оазисом – Пустыня меняет климат каждые 20 000 лет

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Период изменения климата в Сахаре совпадает с ледниковыми периодами и зависит от оси Земли. Она была идеальным местом для жизни людей и животных, но с приходом потепления человечество вынужденно мигрировало.

Пустыня Сахара является одним из самых засушливых и опасных мест на Земле. Она занимает большую часть Северной Африки, составляя 5,8 миллионов километров песка, скал и незащищённых от ветра дюн. Однако, так было не всегда. Недавнее исследование учёных показало, что когда-то Сахара была зелёным оазисом, с разнообразием растений и животных, а также большим количеством городов.

Эксперты из Массачусетского технологического института проанализировали песок, оседавший на побережье Западной Африки за последние 240 000 лет. Оказалось, что климат Африки и Сахары менялся примерно каждые 20 000 лет. Сахара зависит от изменений оси Земли, которая влияет на распределение Солнца по пустыне.

Когда наша планета наклоняется и начинает получать максимум солнечного света, увеличивается активность муссонов в регионе, что превращает Сахару в оазис. Когда Земля разворачивается в другую сторону, света становится меньше, как и муссонов, что и приводит к появлению пустыни.

Доцент кафедры наук о Земле, атмосфере и планетах из Массачусетского технологического университета считает, что 20 000 лет назад Сахара была идеальным местом для жизни. Однако, когда на превратилась в пустыню, люди начали всё больше мигрировать из Африки.

Учёные проанализировали древние слои отложений и нашли там останки древних форм жизни, таких как раковины моллюски или планктон. Оказалось, что периоды засухи и озеленения Сахары часто совпадают с ледниковыми периодами в других уголках Земли. Эти же два процесса напрямую связаны с циклическими изменениями в орбите нашей планеты.

Исследователи удивились, что Сахара так легко меняет свой климат за относительно короткое время. Открытие даст возможность не только понять влияние космических событий на эволюцию человечества, но и более подробно изучить его расселение, эволюцию животных, и даже предсказать, когда Сахара вновь станет цветущим оазисом.