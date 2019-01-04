Ученый наблюдает, как гниет мясо, чтобы расшифровать неандертальскую диету

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Уровень азота-15 в разлагающемся мясе может объяснить высокий уровень изотопа в окаменелостях гоминида.

У Кимберли Фекке (Kimberly Foecke) прекрасные отношения со своим местным мясником. Хотя Фекке и покупает много мяса, она не шеф-повар и не владелец небольшого зоопарка. Она палеобиолог, который изучает то, что ели неандертальцы. И она, по ее словам, производит «экспериментальное гниение», то есть каждый день наблюдает, как гниет мясо.

Ученые знают, что неандертальцы ели много мяса. Окаменелые кости этих гоминидов имеют тенденцию содержания высокого уровня более тяжелой формы азота, азота-15, по сравнению с более легкой формой, азотом-14. Азот-15 менее всего содержится в растениях и становится более концентрированным в пищевой цепи, потому что его сложнее расщепить, чем азот-14.

Но сколько именно мяса содержала неандертальская диета - и что еще было в их рационе - несколько спорно. Такие данные, как соскоб зубов, показывают, что неандертальцы также питались различными растениями. Но измерения содержания азота-15 указывают на «неоправданно большое количество мяса» в рационе, говорит Фекке, исследователь из Университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне, округ Колумбия. Эти уровни, как правило, даже выше, чем то, что наблюдается у высших плотоядных, таких как гиены, которые почти ничего не едят, кроме мяса.

Фекке считает, что эти высокие соотношения азота-15 могут быть объяснены не только тем, сколько мяса съели неандертальцы, но и тем, как они его получили и приготовили. Возможно, что мясо, свежее или гнилое, сырое или приготовленное, могло повлиять на содержание азота-15. Вот почему она измеряет количество азота в кусочках говядины, пытаясь определить биохимические изменения, которые происходят с мясом при гниении.

Стейки из продуктового магазина не годятся для этого эксперимента. Вместо этого Фекке требует от своего мясника в Мэриленде следить за тем, чтобы она получала мясо свежее и от животных, выращенных настолько близко к плейстоцену, насколько это возможно в 2018 году - в конце концов, гормоны или антибиотики не давались животным, на которых охотились 200 000 лет назад. Ей нужны животные, выращенные на органических диетах.

Фекке оставляет стейки на 16 дней в сетке на заднем дворе, а иногда и в теплице, и ежедневно измеряет азот. Она планирует будущую выборку на более длительные периоды.

Ее предварительные результаты предполагают, что содержание азота-15 колеблются в зависимости от степени гниения мяса. В первую неделю уровни повышаются. Мясо влажное, в нем много микробной активности, которая расщепляет более легкий азот-14 быстрее, чем азот-15, сообщила Фекке 14 декабря на заседании Американского геофизического союза. Оно пахнет «довольно ужасно», - говорит она - хотя со временем запах становится меньше, когда мясо чернеет и приобретает более рваную консистенцию.

Исследования Фекке показывают, что употребление гниющего мяса может хотя бы частично объяснить высокое содержание азота-15 в окаменелостях неандертальцев. И это имеет смысл, так как неандертальцы не часто ели свежее мясо, особенно когда они убивали крупных животных. Туша крупного животного могла храниться несколько дней. Фекке также измеряет то, что происходит биохимически, когда она готовит или коптит мясо - шаги по приготовлению пищи, которые могли предпринять неандертальцы, которые также могут повлиять на концентрацию азота-15.