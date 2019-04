Пролит свет на механизмы нейродегенерации

4-01-2019, 08:09

Исследователи Лёвена во главе с профессором Бартом Де Струпером определили новую роль PARL-белка, связанного с болезнью Паркинсона.

В издании этой недели, опубликованном в «Proceedings of the National Academy of Science», они сообщают, что у мышей, у которых отсутствует PARL-белок, вместо этого наблюдаются специфические проблемы в нервной системе, напоминающие синдром Ли.

Данный белок участвует в различных процессах и даже связан с болезнью Паркинсона, но его точная роль в здоровье и заболевании остается неясной.

Исследования из лаборатории профессора Барт Де Струпер (VIB-KU Leuven) теперь показывает, что PARL-белок играет решающую роль в нервной системе. У мышей, у которых PARL-белок отсутствует конкретно в нервной системе, наблюдается поразительный митохондриальный фенотип, напоминающий синдром Ли. Синдром Ли - это митохондриальное заболевание, характеризующееся тяжелой нейродегенерацией и вызванное нарушением выработки клеточной энергии.

Исследователи обнаружили, что у мышей без PARL-белка во всех клетках или только в клетках нервной системы, проявляются симптомы, сходные с пациентами с синдромом Ли. Проведя исследования, ученые узнали, что этот белок не только связан с болезнью Паркинсона, но и непосредственно отвечает за возникновение или отсутствие синдрома Ли и другие процессы нейродегенерации. Таким образом, недавно идентифицированная роль механизма PARL-белка в поддержании функции дыхательной цепи митохондрий и структурной целостности может дать важную новую информацию о других неврологических заболеваниях, что поможет пролить свет на их возникновение и предотвратить или помочь в из лечении.