Кубанские медики спасли ребенка с генетическим заболеванием

Сегодня, 16:28

Восьмилетняя девочка с рождения страдала редким генетическим заболеванием. Специалисты из Краснодара спасли ребенка и обеспечили ей качественную жизнь.

В Краснодарскую инфекционную больницу для детей поступила 8-летняя пациентка, у которой подозревали кишечную инфекцию, но после того, как врачи начали отслеживать ситуацию, они усомнились в данном диагнозе. Для определения точной картины они обратились за помощью к коллегам из НИИ-ККБ№1.

После того, как юной пациентке было сделано УЗИ сердца, оказалось, что у нее с рождения развивается редкое генетическое заболевание – синдром длинного интервала QT. Известно, что данная патология наблюдается всего лишь у одного ребенка из десяти тысяч. Данная болезнь сопровождается судорогами, обмороками и в любой момент может привести к гибели пациента.

Для Краевой больницы это первая пациентка с таким опасным синдромом. Путь лечения здесь только один - «вживление» кардиовертер-дефибриллятора. Имплантируемый аппарат – небольшой механизм в герметичном металлическом корпусе, который постоянно следит за ритмом сердечных сокращений. При нарушениях прибор генерирует серию электрических импульсов, приводящих работу камер сердца в норму. В России такие сложные штучные операции проводит, в числе крупных медцентров, команда хирургов отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и детской кардиохирургии ККБ№1 министерства здравоохранения Краснодарского края.