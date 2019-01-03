NASA впервые опубликовало фото системы Нибиру: Планета Х начала отдаляться от Солнца по спиралевидной траектории

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Учёные заметили возле нашей главной звезды огромный объект, который вращается на огромной скорости. Недавно ему удалось покинуть Солнце и отправиться в направление Земли.

2018-й год был очень переполнен различными катаклизмами, которые уфологи и конспирологи связывают с мифической планетой Нибиру. По их словам, все землетрясения, извержения вулканов, цунами и ливни вызвало её гравитационное поле с характерной химической атмосферой. Эксперты уверены, что в 2019 году людей ждёт ещё больше катаклизмов, так как планета Х уже начала отдаляться от Солнца, о чём говорят опубликованные NASA фотографии.

Конспирологи прогнозируют, что наступивший год запомнится человечеству сильными снегопадами. В Японии снег уже унёс жизни нескольких человек, а в Украине десятки населённых пунктов остались без света и коммуникаций. В Китае снежный циклон заблокировал дороги, в Дании из-за урагана погибли 6 человек и так далее. Список снежных катаклизмов далеко не полный. Даже в пустынях и жарких восточных странах в преддверии 2019 года выпадал снег.

По словам специалистов, аномальная погода по всей Земле связана как раз с якобы приближающейся Нибиру. В доказательство они приводят фото системы Нибиру, которые недавно впервые опубликовало NASA. Опубликованные фотографии изначально показали фотографии Солнца и практически идеальный ровный круг. На нём видно, как выбрасываемая плазма разбивается о неизвестный объект, не поглощая его.

Согласно данным со спутников и телескопов, данное космическое тело несколько дней назад покинуло пределы Солнца, полетев по спиралевидной траектории. Конспирологи считают, мол на снимки попала именно Нибиру. По их словам, её система представляет собой огромную планету, которая вращается на огромной скорости и своими размерами превосходит все планеты нашей планетарной системы.

Эксперты отмечают, что хоть массивная Нибиру и отправилась от Солнца, однако Земли она достигнет не так скоро – только в ближайшие 2-3 года. Однако, несмотря на это человечество уже может заметить планету Х в небе. Она появляется возле Солнца и представляет собой яркую звезду.