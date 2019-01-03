Китайский космический корабль передает уникальные изображения с «темной стороны» Луны

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Китайский космический корабль под названием Chang'e 4 стал первым, когда-либо коснувшимся «темной стороны» Луны.

Лунный зонд сел в кратере фон Кармана бассейна Айткен. Миссия связывается с Землей через спутник-ретранслятор, известный как Queqiao, запущенный в мае 2018 года. Лунный кратер фон Кармана находится на южном полюсе, его ширина составляет 1600 миль (2575 км), а глубина - 8 миль (12,9 км). Этот кратер является самым большим ударным кратером в Солнечной системе.

Chang'e-4 должен пересечь этот кратер. Ему также будет поручено проведение минеральных и радиационных испытаний, предоставляя ученым первый в истории шанс исследовать материалы с дальней стороны Луны.

Телевидение Китая предоставило видео посадки зонда на Луну.

Дальняя, невидимая с Земли сторона Луны - в разговорной речи известная как «темная сторона» - на самом деле получает столько же света, сколько ближняя, всегда обращенная к Земле.

Этот относительно неисследованный регион является гористым и неровным, что затрудняет успешную посадку. Похоже, что на некоторых уникальных изображениях зонда грунт приобретает красноватый оттенок, что, по-видимому, связано с освещением, используемым зондом.

Новаторская посадка демонстрирует растущие амбиции Китая конкурировать с США в качестве космической державы, и Пекин надеется в следующем году отправить еще один зонд, который заберет образцы и вернет их на Землю.

Позже были сняты кадры приземления после того, как их забрал орлиный наблюдатель из комнаты управления, но секретное космическое агентство не транслировало их в прямом эфире.

Пекин вкладывает миллиарды в программу, управляемую военными, в надежде на то, что к 2022 году будет запущена космическая станция с экипажем и в конечном итоге отправлены люди на Луну.

Лунная исследовательская миссия Chang'e-4, названная в честь китайской мифологической богини Луны, стартовала в декабре прошлого года с юго-западного стартового центра Сичан.

Это второй китайский зонд, совершивший посадку на Луну после миссии марсохода Yutu в 2013 году.