Ученые доказали существование доисторической летающей рептилии с зубами до 26 см

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Новая находка называется Klobiodon rochei, что означает «зуб клетки». Доисторическая летающая рептилия имела огромные, похожие на клыки зубы длиной до 26 мм. Зубы сцеплялись друг с другом, образуя «клетку убийства».

Ученые обнаружили, что летающая рептилия с длинными клыками и когтями когда-то правила небесами над Британией.

Доктор Майкл О'Салливан из Университета Портсмута обнаружил доказательства существования хорошо вооруженных и огромных летающих рептилий из ранее пропущенной коллекции окаменелостей и обнаружил, что с 1800-х годов его путали с другим видом.

Известна только нижняя челюсть Клобиодона, но она имеет уникальную зубную конфигурацию, которая позволяет отличить ее от других птерозавров.

«Его большие клыки срослись как бы в зубчатую клетку, из которой мало кто мог бы вырваться, как только Клобиодон хватал его», - сказал доктор О'Салливан.

Вероятно, это было существо, похожее на чайку или крачку - прибрежный летчик, который ловил рыбу и кальмаров своими огромными зубами, проглатывая их целиком.

«Клобиодон был известен нам на протяжении веков, заархивирован в ящике музея и осмотрен десятками или сотнями ученых, но его значение упускалось из виду, поскольку его путали с другими видами с 1800-х годов», - сказал О'Салливан.

Сланцы Стоунсфилда, где были найдены окаменелости этого птерозавра, являются богатым источником окаменелостей юрского периода в 10 милях к северо-западу от Оксфорда.

Поскольку глобальные уровни моря были выше, а мир стал намного теплее, юрская Британия была в то время серией крупных тропических островов.

Именно здесь в 1824 году был обнаружен первый обнаруженный в Британии динозавр, мегалозавр. Около 200 окаменелостей летающих рептилий - птерозавров - было собрано за последние два столетия со сланцев Стоунсфилда, но их значение долгое время игнорировалось палеонтологами, вероятно, потому, что они являются лишь фрагментами.

Доктор О'Салливан изучал коллекции птерозавров Стоунсфилда, хранящиеся в музеях по всей Великобритании, для своих исследований в области PhD, когда обнаружил доказательства существования трех различных типов птерозавров, некоторые из которых являются самыми старыми в своем роде, а также свидетельство нового вида птерозавров.

При ближайшем рассмотрении обнаруживаются многочисленные линии птерозавров в юрском прошлом Великобритании, в том числе некоторые неожиданно крупные и грозно вооруженные виды.

«Птерозавры Стоунсфилда редко бывают красивыми или эффектными, но они фиксируют время эволюции летающих рептилий, которое плохо представлено во всем мире», - сказал доктор О'Салливан.

«Они играют важную роль не только в понимании естественной истории Великобритании, но и в том, чтобы помочь нам понять общую глобальную картину».

Он также нашел новый вид птерозавров с размахом крыльев в два метра - размером с современного большого лебедя и гиганта в свое время.

Исследование опубликовано в Acta Palaeontologica Polonica.