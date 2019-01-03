Определены самые неудачные достижения 2018 года по версии журнала Science

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Авторитетный журнал Science в конце уходящего года подвел итоги научных достижений, которые были сделаны в 2018 году. Специалисты сообщили, что наряду с прорывами, позволяющими развиваться обществу, были и грандиозные провалы.

Так, в число важнейших достижений попал способ РНК-секвенирования отдельных клеток и их последующей «сборки» в той же последовательности. Ещё одно важное достижение — выделение ДНК из останков женщины, которая жила более 50 тысяч лет назад. Её родители были неандертальцами и «денисовскими людьми».

Также учёные открыли, что подо льдом Гренландии находится кратер диаметром 31 километр, его мог оставить гигантский метеорит. В список достижений вошли: обнаружение источника нейтрино сверхвысоких энергий, определение останков одного из первых животных на планете и ещё первое в истории одобрение препарата, подавляющего гены.

Не обошлось в минувшем году и без научных провалов. Среди них ученые отметили ухудшающуюся ситуацию с глобальным потеплением (которое в последние годы становится все более стремительным и разрушительным), масштабный пожар в Национальном музее Бразилии, уничтоживший множество ценных объектов, а также противоречивые с точки зрения этики опыты с редактированием человеческого генома, новости о которых в конце года поступали из Китая.

Все же некоторые исследователи уверены, что провалы тоже несут в себе пользу, ведь они показывают неверность первоначальной гипотезы.