До весны не дотянем? Нибиру замораживает Землю смертельными снегопадами

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Нибиру словно пытается польстить печальным предсказаниям синоптиков и уфологов.

В конце прошлого года синоптики дали прогноз на январь и пообещали сильные снегопады и морозы. В унисон с ними выступали уфологи, которые солидаризировались с предсказателями погоды и назвали причину природных катаклизмов, готовых обрушиться на Землю в начале 2019 года. Согласно исследованиям, активизация силового поля Нибиру принесёт снежные бури, ледяные дожди, ураганы, которые могут вызвать техногенные катастрофы. Судя по всему, зловещая планета сразу стала полностью оправдывать тягостные пророчества – Нибиру замораживает Землю смертельными снегопадами. По уверению уфологов, человечество до весны не дотянет и к февралю станет погибать в ледяном плену.

В первые дни нового года снегопады в Японии унесли жизнь нескольких человек, а на украинском Закарпатье обесточили десятки населённых пунктов. В Китае снежный циклон вызвал транспортный коллапс, в результате чего было парализовано движение на дорогах и отменены авиарейсы. Ураган в Дании стал причиной железнодорожной аварии, жертвами которой стали 6 человек. Если добавить к этому зимний шторм «Эбони» в США, то складывается удручающая картина. По недавним сообщениям, воздействие загадочной планеты Х стало причиной крушения танкера с ядовитыми химикатами в Северном море и вызвало многочисленные пожары на Дальнем Востоке РФ.