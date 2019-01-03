Эксперты определили самый полезный вид зимнего спорта

Сегодня, 12:01

Катание на санках является самым безопасным видом спорта и зимнего развлечения. Но вот из-за неподвижности человека, он приносит очень мало пользы для организма.

С наступлением холодов ученые проанализировали зимние виды спорта и их влияние на организм человека. Оказалось, что самым безопасным является катание на санках, а вот самым полезным спокойные лыжные прогулки.

Как сообщил главный специалист по спортивной медицине Подмосковья Александр Алешин, именно бег на лыжах доступен для людей разного возраста и приносит организму только пользу. Для катания на лыжах не нужны сложные технические навыки, которые просто необходимы для катания на коньках.

Также эксперты сходятся во мнении, что занятия физкультурой в любое время года полезнее на улице, так как появляется элемент закаливания. Свежий, морозный воздух насыщает кровь кислородом, улучшается сон, повышается иммунитет. Все же медики не рекомендуют заниматься спортом при температуре ниже -10 градусов, поскольку увеличивается шанс подхватить простуду.

Говоря о других зимних видах спорта, врач функциональной диагностики Изабелла Андреева подчеркнула, что главная причина травматизма среди любителей — это элементарная неосторожность, излишняя самоуверенность. При занятиях любым зимним видом спорта обязательно нужно следить за пульсом — он не должен быть более 120 ударов в минуту, стоит помнить и о правильно подобранной одежде для занятий, нельзя допускать переохлаждение, но и одеваться слишком тепло не следует, добавил эксперт.