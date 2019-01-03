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После возникновения череды страшных пожаров по всему Владивостоку, эксперты-уфологи высказались о влиянии гравитационного воздействия приближающейся к Земле Планеты Х, но вопреки этому мнению, местные жители были уверены в использовании лучевого оружия населением иной планеты.

Ни одной установки так и не было замечено до 2 января, пока один из жителей дальневосточной столицы, гуляющий по видовой площадке фуникулера, не решил сфотографировать вид на мост через Золотой Рог. Полученные кадры повергли его в шок. Ему удалось заснять ту самую установку, очевидно, повинную в последних пожарах. Не поверив своим глазам, он отправил это друзьям в социальные сети. После, снимки были переданы экспертному совету в срочном порядке.

По оценкам уфологов, космический аппарат, прозванный «Медузой» или попросту «нибируанской многоножкой» посланный разведчик, который должен оценить как степень опасности от человечества, так и их способность противостоять «неестественным катаклизмам». «Нечто» использует особый вид маскировки, которую неспособен разглядеть человеческий глаз. Удача «находки» заключалась в том, что ученые смогли определить, что установка оказалась подвержена воздействию «местного» тумана, который содержит в себе несколько видов ядовитых химических примесей и летучих радиоактивных элементов.

«Плохая экология приморского города вполне возможно может спасти жизнь человечеству. Дело в том, что теперь мы можем видеть своих захватчиков»

Ужаса добавляет высота носителя, который заслоняет собой небо, почти что в буквальном смысле. Вес его оценивается порядке нескольких тысяч килотонн, но благодаря встроенной маскировке, «не то что землетрясение, листик не шелохнулся от перемещения этого гиганта».