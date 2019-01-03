Американские ученые составили рейтинг самых лучших диет

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Диетологи из США выделили 3 самые эффективные способы похудения.

Американские ученые совместно с World Report выпустили свой список самых лучших диет за 2019 год, в котором средиземноморская диета снова заняли первое место в номинациях «Лучшая общая диета», «Лучшая диета для диабетиков», «Лучшая диета для здорового питания», «Лучшая диета на растительной основе», «Лучшая диета, полезная для сердца» и самая простая диета 2019 года.

В 2019 году на втором месте в рейтинге похудения оказалась диета «Вольюметрика», которая также заняла второе место в рейтинге коммерческих диет. На третьем месте оказалась вегетарианская диета, которая полезна не только для похудения, но и для здоровья сердца.