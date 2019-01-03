Учёные: Для получения электричества можно использовать тепло

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Особый материал для этого создали японские специалисты. Он отличается тем, что, собирая тепловую энергию, преобразовывает её в электрическую.

Учёные пришли к выводу, что для получения электричества можно использовать тепло. При этом, разработанный ими материал является не очень дорогим. Помимо того, у генератора высокая механическая надёжность и эффективность в работе.

Для своего изобретения экспертами, работающими в Университете Осаки, был разработан метод, предполагающий термоэлектрическую генерацию. На протяжении всего процесса он показал эффективность получения электричества из тепла.

Новый материал состоит из небольших термоэлектрических полупроводниковых схем. Учёные разместили их на гибкой подложке.

В результате у электрических контактов получилась стабильная сцепка. Новинке уже дали название FlexTEG.

Пока не сообщаются ни области её применения, ни мощность, ни возможная стоимость.