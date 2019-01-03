«Нибиру отравит Европу!»: Пришельцы перед Рождеством заполонили Северное море опасными ядохимикатами

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Этот Новый год станет для Европы последним, говорят эксперты. В ночь с 1 на 2 января один из крупнейших контейнеровозов мира, MSC Zoe, потерял в Северном море более 270 контейнеров, в части из которых находились ядохимикаты. По словам уфологов, СМИ умолчали о самом главном – это было результатом спланированной атаки пришельцев, а не последствиями шторма, как сообщается в прессе.

В праздничную ночь панамский сухогруз, форсируя Северное море в районе входящего в него Ваттового моря, попал в шторм и в бурной качке «потерял» около 270 контейнеров, в том числе с взрывоопасными органическими пероксидами.

Как говорит эксперт, 1 января, как и предрекалось, пришельцы с Нибиру начали спланированную атаку по Земле. Инцидент в Северном море - одна из первых «ласточек»

В пользу версии уфолога говорят сразу несколько фактов. Например, сухогруз MSC Zoe – один из крупнейших в мире. Его корпус рассчитан на противостояние штормам. Для обрушения сотен контейнеров в воду требуется очень неординарное буйство стихии. На «супершторм» и указывает эксперт.

Кроме того, многие отмечают непривычные масштабы произошедшего. Например, мэр одной из немецких общин комментирует:

«Нам никогда не приходилось иметь дело с чем-то подобным. Время от времени мы доставали контейнеры из воды, но никогда в таких масштабах»

Множество контейнеров или их содержимого уже выброшено на берега Германии и Голландии. По заявлениям уфологов, это стало результатом спланированного геноцида европейцев.

«Пришельцы с Нибиру испытали климатическое оружие, вызывающее супершторм, способный смывать контейнеры с огромного судна. Судите сами – эти океанические мастодонты рассчитаны на то, чтобы бороздить самые бурные воды и проектируются с учётом любых погодных условий.»

Продолжение... Скрываясь от ВКС РФ: Корабли флота Нибиру патрулировали Золотой мост в новогоднюю ночь Ранним утром 1 января, когда уже отгремели салюты приморской столицы и город отправился спать, загулявшимся очевидцем замечены «3 светящихся объекта», пролетавших над Золотым мостом. Комментирующий... Кроме того, как стало известно, атака ведётся по двум направлениям – во Владивостоке с 1 января корабли пришельцев буквально жгут деревянные дома, использовав другой вид оружия – термолучевой.

По заявлениям экспертов, атака на Евразию сразу с двух сторон говорит о том, что пришельцы принялись за «чистку» наиболее заселённого континента, используя экспериментальные разработки и диверсионные методы.

Эксперты с Дальнего Востока России солидарны с европейскими коллегами, уж очень много нестыковок в официальных версиях от властей, уповающих на бытовые и погодные причины происходящего.

«Подъезд в Магнитогорске тоже обрушился якобы от взрыва бытового газа, хотя газопровод, как известно, проектируется с учётом подобных аварий. Скорее всего, мы имеем дело с обычным замалчиванием, чтобы не допустить народных волнений»