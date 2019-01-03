Скрываясь от ВКС РФ: Корабли флота Нибиру патрулировали Золотой мост в новогоднюю ночь

Ранним утром 1 января, когда уже отгремели салюты приморской столицы и город отправился спать, загулявшимся очевидцем замечены «3 светящихся объекта», пролетавших над Золотым мостом. Комментирующий событие эксперт сообщает, что время и место выбраны не случайно. Кроме того, ряд деталей, отмеченных уфологом, позволяет связать замеченные НЛО с Воздушно-космическими силами России.
Фотографии с места событий от заснявшего «новогоднее чудо» жителя тут же попали на стол к местному конспирологу-эксперту, который своим профессиональным взглядом отметил ряд деталей, не заметных с первого раза.
Корабли с Нибиру шли стройным звеном из трёх штук, на умеренной скорости, габаритные огни работали в штатном режиме. Как известно, корабли пришельцев используют перспективные средства маскировки, о чём не раз сообщал тайваньский уфолог Скотт Уоринг.
Здесь же пришельцы «не шифровались». Специалист из Владивостока связывает это с новогодней ночью:
Кроме того, интересно время появления – ранее утро. Как известно, последние годы небо Владивостока очень активно бороздят истребители ВКС РФ, совершая штатные плановые облёты. Местные жители давно привыкли к громкому рокоту их двигателей. Происходит это обычно днём.
Уфолог связывает эти два события, утверждая, что патруль пришельцев появился ранним утром, чтобы не «нарваться на неприятности».
Впрочем, другой специалист высказал обратную версию. По его словам, это была «игра на живца» - пришельцы намеренно «забелились», чтобы оценить возможную реакцию, в том числе и земных вооружённых сил.
Как известно, это не первое появление НЛО и знаков Нибиру над Владивостоком за последний месяц. В свете этих событий пришельцы в приморской столице мало-помалу перестают быть чем-то необычным.