Скрываясь от ВКС РФ: Корабли флота Нибиру патрулировали Золотой мост в новогоднюю ночь

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Ранним утром 1 января, когда уже отгремели салюты приморской столицы и город отправился спать, загулявшимся очевидцем замечены «3 светящихся объекта», пролетавших над Золотым мостом. Комментирующий событие эксперт сообщает, что время и место выбраны не случайно. Кроме того, ряд деталей, отмеченных уфологом, позволяет связать замеченные НЛО с Воздушно-космическими силами России.

Фотографии с места событий от заснявшего «новогоднее чудо» жителя тут же попали на стол к местному конспирологу-эксперту, который своим профессиональным взглядом отметил ряд деталей, не заметных с первого раза.

Корабли с Нибиру шли стройным звеном из трёх штук, на умеренной скорости, габаритные огни работали в штатном режиме. Как известно, корабли пришельцев используют перспективные средства маскировки, о чём не раз сообщал тайваньский уфолог Скотт Уоринг.

Здесь же пришельцы «не шифровались». Специалист из Владивостока связывает это с новогодней ночью:

«Пришельцам известна ситуация на Земле, они знают, в какое время лучше появиться так, чтобы не привлечь лишнее внимание»

Кроме того, интересно время появления – ранее утро. Как известно, последние годы небо Владивостока очень активно бороздят истребители ВКС РФ, совершая штатные плановые облёты. Местные жители давно привыкли к громкому рокоту их двигателей. Происходит это обычно днём.

Уфолог связывает эти два события, утверждая, что патруль пришельцев появился ранним утром, чтобы не «нарваться на неприятности».

«Земные системы слежения они мало-мальски обходят, а вот на визуальном контакте могут и «прогореть». Учитывая способность к неожиданным действиям, свойственную российским пилотам, пришельцы решили лишний раз поостеречься»

Впрочем, другой специалист высказал обратную версию. По его словам, это была «игра на живца» - пришельцы намеренно «забелились», чтобы оценить возможную реакцию, в том числе и земных вооружённых сил.

Как известно, это не первое появление НЛО и знаков Нибиру над Владивостоком за последний месяц. В свете этих событий пришельцы в приморской столице мало-помалу перестают быть чем-то необычным.