«Туристам не до Куршевеля»: Флот Нибиру десантировался в Альпах и готовит войну - уфолог

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Пришельцев неожиданно привлек популярный горнолыжный курорт во французских Альпах - Куршевель. Космолеты нибируанцев стали «проделывать» маневры в небе, а потом совершили приземление на горном хребте.

Туристы горнолыжного курорта заметили странные маневры в небе и сообщили в администрацию одного из отелей Куршевеля. После длительных наблюдений за иноземными гостями уфолог вышел на связь и объяснил, что это не что иное, как флот Нибиру, который решил десантироваться в Альпах и сейчас готовит войну.

После такого известия туристам стало уже не до Куршевеля и его прекрасного горно-снежного массива, многие поспешили уехать куда по дальше, не вдаваясь в подробности. На данный момент специалисты не могут объяснить причин такого внимания к Альпам со стороны иноземных гостей, но они выдвинули уже несколько предположений, исходя из наблюдений за флотом. В горном массиве уфологи насчитали около 70-80 космолетов пришельцев. Космолеты в основном имеют форму капсул и тарелок и излучают теплый желтый и холодный белый свет.

Численность и расположение говорят о том, что пришельцы готовы к бою и лишь чего-то ждут. У космолетов виднеются небольшие трубы, которые чем-то схожи с пулеметами времен гражданской войны в США (пулемет Эйгара), отмечают специалисты. Ученые предполагают, что такие пушки могут поражать свою цель не пороховыми патронам, а лазером на более дальние расстояния, чем обычная горнолыжная база.

Горы Альпы нужны им для меньшей видимости в закрытой и практически недосягаемой местности. Правительство ближайших государств было оповещено в ближайший час после подтверждения иноземных гостей на территории планеты Земля. О мерах и возможных последствиях для населения планеты не сообщается. Силовые структуры ждут команды со стороны вышестоящего руководства, подтвердили уфологи.