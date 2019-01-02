«Адский закат»: Нибиру взорвалась в небе над ОАЭ

Вчера, 23:50

Планета Х вероятно разлетелась на куски, которые вскоре начнут падать на Землю.

Рассказы о Нибиру все больше впечатляют людей и вдохновляют создателей фильмов-катастроф. Но не смотря на эффектный сюжет, картины из выдуманных историй могут стать реальностью и настанет день, когда Земля погрузится в три дня мрака. Такое предположение не раз высказывали библейские прорицатели, но их понимание апокалипсиса искажено было, подчеркивают современные эксперты.

Уфологи подчеркивают, что Нибиру уже находится на орбите Земли и в скором времени станет реальной угрозой для жителей планеты. Лучшие исследователи пытаются дать свое понимание ситуации, но все же Планета Х может не дать шанса учёным опубликовать полную картину происходящего. По мнению людей, Нибиру уже находится в непосредственной близости с Землей.

Подтверждение этих догадок опубликованы в соцсети, с хештегом Нибиру, конец света и даже апокалипсис. Адский закат также стал новинкой в Сети. По предположению Нибиру взорвалась в небе над ОАЭ и теперь грозит Земле.

Метеоритный дождь, каменные куски тайной планеты в скором времени начнут падать и уничтожать все на своем пути следования. Траекторию полета частей Нибиру нереально будет вычислить, поэтому стоит подумать об убежищах и даже заготовке продовольствия для первого времени. Если же догадки реальны, то падение метеоритов и частей Планеты 9 может не только оставить людей без урожая, питьевой воды, но и лишить шанса на теплое время года, поскольку Солнце также притянет к себе часть остатков Нибиру и поглотит их. В итоге более громадное Светило может изменить свою траекторию и буквально «слетит с катушек». Если верить в эту возможную теорию, то Нибиру взорвалась в небе над ОАЭ не случайно.

По некоторым переводам Священного писания земля Израиля будет фигурировать перед концом света. Возможно, появление мрачного кровавого зарева и ознаменуется с наступление апокалипсиса, пока неизвестно. Что на самом деле произошло, пока эксперты не комментируют, только выдвигают гипотезы и говорят о догадках, но ученые не видят ничего сверхъестественного в данном случае.