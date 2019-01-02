Миссия Юнона получила изображения вулканических перьев на луне Юпитера Ио

Космический корабль Юнона (Juno) запечатлел новые снимки вулканического шлейфа на луне Юпитера Ио во время пролета 21 декабря.
JunoCam, звездный эталонный блок (SRU), инфракрасный авроральный картограф Jovian (JIRAM) и спектрограф ультрафиолетового излучения (UVS) наблюдали за Ио в течение более часа, предоставляя сведения о полярных областях луны, а также свидетельство активного извержения.
Команда космических ученых сделала новые снимки вулканического шлейфа на луне Юпитера Ио во время 17-го пролета Юноны мимо газового гиганта. 21 декабря, во время зимнего солнцестояния, четыре камеры Юноны сняли изображения луны Юпитера Ио, самого вулканического тела в нашей Солнечной системе.
Первые снимки JunoCam получил 21 декабря в 12:00, 12:15 и 12:20 по всемирному координированному времени (UTC) до того, как Ио вошла в тень Юпитера. Изображения показывают, что луна наполовину освещена ярким пятном, видимым сразу за терминатором, границей дня и ночи.
В 12:40 по Гринвичу, после того как Ио вошла в темноту полного затмения за Юпитером, солнечный свет, отраженный от ближайшей луны Европы, помог осветить Ио и ее шлейф. Изображения SRU, выпущенные SwRI, изображают Ио, мягко освещенную лунным светом от Европы. Считается, что самой яркой характеристикой Ио на изображении является проникающая радиационная сигнатура, напоминание о роли этого спутника в подпитке радиационных поясов Юпитера, в то время как другие признаки показывают свечение активности нескольких вулканов.
Недавние снимки Ио были получены на полпути миссии, которая должна завершить карту Юпитера в июле 2021 года. Запущенная в 2011 году Юнона прибыла на Юпитер в 2016-м. Космический аппарат вращается вокруг Юпитера каждые 53 дня, изучая его полярные сияния, атмосферу и магнитосферу.