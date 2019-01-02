Миссия Юнона получила изображения вулканических перьев на луне Юпитера Ио

Вчера, 23:28

Космический корабль Юнона (Juno) запечатлел новые снимки вулканического шлейфа на луне Юпитера Ио во время пролета 21 декабря.

JunoCam, звездный эталонный блок (SRU), инфракрасный авроральный картограф Jovian (JIRAM) и спектрограф ультрафиолетового излучения (UVS) наблюдали за Ио в течение более часа, предоставляя сведения о полярных областях луны, а также свидетельство активного извержения.

Команда космических ученых сделала новые снимки вулканического шлейфа на луне Юпитера Ио во время 17-го пролета Юноны мимо газового гиганта. 21 декабря, во время зимнего солнцестояния, четыре камеры Юноны сняли изображения луны Юпитера Ио, самого вулканического тела в нашей Солнечной системе.

«Мы знали, что открываем новые возможности благодаря многоспектральной кампании по исследованию полярной области Ио, но никто не ожидал, что нам так повезет, что мы увидим активный вулканический шлейф, поднимающий материал с поверхности луны, - сказал Скотт Болтон, главный исследователь миссии Juno и ассоциированный вице-президент Отдела космической науки и техники Юго-Западного научно-исследовательского института. - Это настоящий новогодний подарок, показывающий, что у Юноны есть способность ясно видеть перья».

Первые снимки JunoCam получил 21 декабря в 12:00, 12:15 и 12:20 по всемирному координированному времени (UTC) до того, как Ио вошла в тень Юпитера. Изображения показывают, что луна наполовину освещена ярким пятном, видимым сразу за терминатором, границей дня и ночи.

В 12:40 по Гринвичу, после того как Ио вошла в темноту полного затмения за Юпитером, солнечный свет, отраженный от ближайшей луны Европы, помог осветить Ио и ее шлейф. Изображения SRU, выпущенные SwRI, изображают Ио, мягко освещенную лунным светом от Европы. Считается, что самой яркой характеристикой Ио на изображении является проникающая радиационная сигнатура, напоминание о роли этого спутника в подпитке радиационных поясов Юпитера, в то время как другие признаки показывают свечение активности нескольких вулканов.

«21 декабря у нас появилась уникальная возможность наблюдать за вулканической активностью Ио с SRU, используя только лунный свет Европы в качестве лампочки подсветки», - сказала Хайди Беккер, руководитель исследования радиационного контроля Юноны в NASA.

«Хотя спутники Юпитера не являются основными целями JIRAM, каждый раз, когда мы приближаемся достаточно близко к одному из них, мы пользуемся возможностью для наблюдения, - сказал Альберто Адриани, исследователь из Национального института астрофизики Италии. - Прибор чувствителен к инфракрасным длинам волн, которые идеально подходят для изучения вулканизма Ио. Это одно из лучших изображений Ио, которое JIRAM смог получить до сих пор». «Хотя спутники Юпитера не являются основными целями JIRAM, каждый раз, когда мы приближаемся достаточно близко к одному из них, мы пользуемся возможностью для наблюдения, - сказал Альберто Адриани, исследователь из Национального института астрофизики Италии. - Прибор чувствителен к инфракрасным длинам волн, которые идеально подходят для изучения вулканизма Ио. Это одно из лучших изображений Ио, которое JIRAM смог получить до сих пор».

Недавние снимки Ио были получены на полпути миссии, которая должна завершить карту Юпитера в июле 2021 года. Запущенная в 2011 году Юнона прибыла на Юпитер в 2016-м. Космический аппарат вращается вокруг Юпитера каждые 53 дня, изучая его полярные сияния, атмосферу и магнитосферу.