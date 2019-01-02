Излучение WiFi может увеличить риск выкидыша почти на 50%

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Современное общество насыщено технологиями. Они окружают нас повсюду, от компьютеров, планшетов и ноутбуков, которые мы используем для работы, до «умных» телефонов, которые мы носим с собой, и фильмов, которые мы транслируем через WiFi.

Многим из нас было бы сложно представить, как можно провести 24 часа без использования какой-либо беспроводной технологии. Хотя эти устройства обеспечивают удивительное удобство и удобны в подключении, они должны иметь большие, жирные предупреждающие надписи на них, потому что их излучение было признано Всемирной Организацией Здравоохранения возможным канцерогенным фактором класса 2В, и все больше исследований убедительно доказывают, что эти устройства вызывают серьезные проблемы со здоровьем.

Конечно, более уязвимы к воздействию этого типа излучения дети, чем взрослые, и нерожденные дети являются наиболее уязвимыми из всех. Исследование, проведенное учеными из Kaiser Permanente, которое было опубликовано в журнале Scientific Reports, показало, что, когда беременные женщины подвергаются воздействию неионизирующего излучения от магнитных полей, таких как излучение от линий электропередач, трансформаторов, беспроводных устройств и беспроводных сетей, риск выкидыша у них увеличивается на ошеломляющие 48 процентов.

Тревожные результаты

В своем исследовании исследователи Kaiser Permanente провели мониторинг воздействия неионизирующей радиации на 913 беременных, а также на результаты их беременности по сравнению с 10–15 процентами выкидышей, которые обычно поражают беременных женщин. Они сообщают:

Выкидыш произошел у 10,4% женщин с самым низким измеренным уровнем воздействия (1-й квартиль) неионизирующего излучения магнитного поля в обычный день, и у 24,2% женщин с более высоким измеренным уровнем воздействия (2-й, 3-й и 4-й квартили).

Исследователи попросили женщин старше 18 лет с подтвержденной беременностью носить небольшое (чуть больше, чем колода карт) устройство для мониторинга магнитного поля в течение 24 часов. Участницы также вели дневник своей деятельности и опрашивались, чтобы лучше контролировать возможные мешающие факторы, а также то, насколько типичной была их деятельность в день мониторинга. Исследователи контролировали множество переменных, которые, как известно, влияют на риск выкидыша, включая тошноту / рвоту, историю выкидышей в прошлом, употребление алкоголя, потребление кофеина, а также материнскую лихорадку и инфекции.

Как беременные женщины могут минимизировать риск

Одно из предложений состоит в том, чтобы будущие мамы держали сотовые устройства как можно дальше от живота и не носили их близко к телу, например, в карманах.

Еще одна хорошая идея - по возможности использовать гарнитуру «свободные руки» и держать интеллектуальные беспроводные устройства в режиме полета, когда они не используются активно. Важно постараться свести к минимуму время, затрачиваемое на разговоры по этим устройствам, и по возможности использовать старомодный стационарный телефон.

Последнее предложение - выключать все мобильные устройства и маршрутизаторы ночью, так как это время, когда наше тело восстанавливает повреждения ДНК.