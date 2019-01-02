Японские исследователи разрабатывают прототип гуманоидного робота с целью замены людей

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Падение рождаемости и старение рабочей силы в Японии вынуждают население использовать роботов для удовлетворения растущих потребностей в рабочей силе. В статье на Geek.com сообщается, что исследователи придумали робота-гуманоида, который заменит людей в строительной отрасли.

Созданный Национальным институтом передовых промышленных наук и технологий (AIST), строительный робот HRP-5P демонстрирует довольно внушительную фигуру. Он шести футов (183 см) ростом и смутно напоминает одно из тех неуклюжих чудовищ из старых научно-фантастических фильмов, которые всегда восстают и пытаются убить своих человеческих хозяев.

Как следует из названия, это пятая модель из длинной линейки андроидов. Предвестником будущей роботизированной экономики Японии был HRP-1, который впервые дебютировал в 1998 году.

В то время как HRP-5P является самым последним и самым передовым устройством, более ранние воплощения все еще используются. Устаревшие HRP-2 были модернизированы перед тем, как стать представителями AIST на международномсоревновании DARPA Robotics 2015 года, на котором автономные роботы стремились выполнять различные задачи, такие как управление автомобилями.

Новый японский робот набирает популярность среди людей-строителей

Последние 20 лет AIST работает над тем, чтобы предоставить своим роботам достаточные возможности для выполнения всех видов работ с минимальным контролем со стороны человека. Одно из наиболее значительных достижений серии HRP заключается в точном преодолении пересеченной местности.

Однако, хотя роботы-гуманоиды могли с легкостью справляться с деликатными задачами, они не обладали физическими возможностями людей, когда дело дошло до тяжелой работы. Более ранние модели были неспособны воспроизвести действительно человеческие движения в сложных условиях, таких как строительные площадки.

В одном конкретном примере, блок HRP был практически беспомощен, когда дело дошло до строительства стены из гипсокартона. AIST решил исправить это, создав HRP-5P, специализированного строительного робота, который обладал бы достаточными физическими возможностями, чтобы выполнять ту же работу, что и строители-люди.

На первый взгляд новый робот не выглядит таким уж впечатляющим. Он движется и работает довольно медленно, особенно по сравнению с человеком. Однако его искусственный интеллект аналитичен и строг. Этот электронный мозг позволяет ему в полной мере использовать преимущества своих чрезвычайно гибких суставов, которые могут соответствовать или превышать диапазон движений человека.

Он также невосприимчив к физическому истощению и эмоциональным проблемам, от которых страдают люди. Таким образом, он сможет работать весь день и всю ночь, еще долго после того, как люди отправятся спать домой.

Будущая экономика Японии будет построена на роботах

AIST пытается предотвратить проблемы экономики будущего, которые будут вызваны сочетанием снижения рождаемости и старения населения в Японии. При таком сценарии строительная отрасль будет одной из первых, которые станут жертвами серьезной нехватки людей.

Кроме того, исследователи хотят уменьшить вероятность нанесения вреда или смертельных несчастных случаев для людей, которые работают в опасных условиях. Эти работники часто используют тяжелое оборудование и громоздкие материалы, которые могут привести к серьезным физическим травмам и долгосрочным последствиям для здоровья человека.

Исследовательский институт решил, что лучшее решение этих дилемм - создание роботов-гуманоидов с использованием новейших технологий. Эти машины могут заменить людей на строительных площадках и в других опасных средах.

Роботы-гуманоиды имеют правильную форму тела, чтобы использовать те же рабочие места, что и органические люди, которых они заменяют. Таким образом, они могут просто влиться в рабочую среду, не мешая никому - кроме человека, чью работу скоро присвоят.