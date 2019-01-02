Биологи МГУ изучили способность сверлить у маленького рыжего моллюска

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Голожаберный моллюск Vayssierea cf. Elegans обладает уникальными способностями, которые позволяют ему сверлить свои жертвы и всасывать их. Такое открытие сделали исследователи из университета имени Ломоносова в Москве.

Группа ученых из МГУ в процессе изучения голожаберных моллюсков Vayssierea cf. Elegans установила, что они обладают уникальными возможностями, о которых ранее не было известно. Данное исследование проходило в рамках проекта «Ноев ковчег», который поддерживается руководством Российского научного фонда. По результатам эксперимента была написана научная статья, размещенная в специализированном журнале Journal of Morphology.

Сообщается, что при помощи светового микроскопа учёные изучили строение буккального комплекса (это комплекс из мышц глотки и кутикулярного вооружения, т.е. радулы) вессьеры и построили его 3D-модель. Затем с помощью сканирующей электронной микроскопии уточнили строение устройство радулы и расположение зубов в рабочей зоне, а использование трансмиссионного электронного микроскопа на мышцах глотки позволило биологам понять, как направлены волокна и как они сокращаются.

Сверление - не редкий способ добычи пищи для брюхоногих моллюсков. Его используют многие виды из подклассов Heterobranchia и Caenogastropoda.

Напомним, что голожаберный моллюск является самым близким родственником улиток, свою раковину они потеряли в процессе эволюции.

Известно, что подобные морфологические исследования порой дают новые идеи инженерам-конструкторам.