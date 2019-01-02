«Серп смерти» накрыл Россию из-за Нибиру

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Горнолыжный курорт в Сочи и даже в Кемерово заметны явные следы приближения апокалипсиса от столкновения с 9 Планетой.

В основном заголовки по теме Нибиру основаны на теме уничтожения Земли. Миру вот-вот наступит конец света, если верить прогнозам экспертов по поводу вымышленной планеты-изгоя, которой суждено врезаться в третью планету от Солнца или, по крайней мере, разрушить Солнечную систему настолько, чтобы вызвать катастрофы на уровне вымирания.

Последний раунд предсказаний о том, что Нибиру появится во внутренней Солнечной системе для истребления людей, которое описано в Книге Откровений, исходит главным образом от автора Дэвида Мида. Именно он предсказал прибытие планеты (иногда называемой Планетой X) по крайней мере на три более ранних даты в прошлом году. Скорее, Мид не поддерживает идею об истреблении людей, но считает, появление Нибиру в этом 2019 году станет сигналом к началу очень длинной серии событий, которые в конечном итоге приведут к концу времен, но не раньше, чем через 1000 лет.

NASA и многие другие неоднократно давали понять, что нет никакой планеты-изгоя в Солнечной системе. Однако есть свидетельства существования невидимой планеты далеко за орбитой Плутона, которую иногда называют еще Планетой 9. Эти данные указывают на большой объект в дальних пределах внешней Солнечной системы, который может гравитационно влиять на другие объекты в регионе, далеко-далеко от Земли. Данные также указывают на то, что если есть большая планета на краю Солнечной системы, она тоже вращается вокруг Солнца таким образом, что держит его всегда очень далеко от нас.

В ближайшее время на Землю он не прилетит, настаивают ученые. Таковы факты, как мы их понимаем, основанные на наилучших имеющихся эмпирических и научных данных, но время от времени вопрос появления Нибиру становится очень острым. По данным соцсетей, «Серп смерти» накрыл Россию именно из-за Планеты Х.

Факты собраны за последние 16 часов наталкивают на мысль о существовании тайной Нибиру. Ее отражение и даже влияние приметно в «серпах смерти», которые проявились в небе над Россией. Так говорят очевидцы, которые шокированы необычным явлением. Как описать происходящее, рассказали астрономы. По их словам, эффект в небе - солнечное гало, но в это не верят очевидцы. На курорте в Сочи и даже в Кемерово заметили зловещие «серпы смерти» возможно не случайно.

Некоторые очевидцы уверены в появлении пришельцев именно в РФ, поскольку территория России может привлекать гуманоидов размером, наличием полезных ископаемых и даже многочисленным народом. Таким образом, становится непонятным наличие странностей в небе и возможной связи этих событий с тайной планетой, которая в скором времени вновь может «угрожать» Земле.