Сегодня, 11:21

Планета Х близка, как никогда, а ее активность ощущается на психосоматике людей, подчеркивают эксперты.

Нибиру известна современным экспертам по своему неизвестному местонахождению, которое в скором времени станет явным. Рассказы о появлении смертельно опасного объекта не один год пугают и настораживают людей, которые готовят бункеры, завещания и даже космические корабли для бегства с Земли. Иными словами, человечество в небольшом количестве странно принимает предположения о Нибиру и готовится к худшему варианту развития событий. Пока уфологи спорят с учеными, люди сами додумывают правду событий и уже готовы начать верить во все, что предложат даже псевдо-исследователи.

Планета Х стала атрибутом завтрашнего дня в некотором роде, поскольку ее появление ознаменовалось словами о грядущей катастрофе, которая вскоре накроет всю Землю и даже истребит человеческий род. Не стоит забывать, что настроения населения очень четко отражает события в мире и в Космосе. Нибиру показалась на снимках очевидцев по всей Земле и теперь люди ждут Судного дня уже с 2019 года. Пока некоторые эксперты пытаются подтвердить теорию существования Планеты Х, люди массово публикуют снимки Нибиру и даже говорят о последствиях.

Массовая истерия стала последствием разговоров и предположений исследователей, которым теперь не верят земляне и сами себе «придумывают» опасность.

Психологи едины в мнении, что страх опасности и возможной смерти может сплотить людей и стать большой энергетической ловушкой. Такой подход трактуется, как возможность использования ресурсов человечества, которое хочет выжить вопреки появлению Нибиру. Масса снимков из соцсетей демонстрирует скорый Апокалипсис и даже изменения в привычной жизни, однако, на данный момент ситуация напоминает больше вероятность использования людей для целей определенных людей, подчеркивают приверженцы теории заговора. Нибиру показалась на снимках очевидцев по всей Земле, но это не дает повода людям впадать в панику или даже депрессию.

Психологи подчеркивают, что не стоит переживать о том, что не настало. Главный совет: решать проблемы по мере их наступления и не давать повода реагировать на любую ситуацию своим стрессом и переживания. Психосоматические расстройства могут негативно сказаться на человеке и сделать из него «зомби» в некотором роде.

Таким образом, лучшим вариантом будет восприятие информации, но не использование ее в любой ситуации и с негативным окрасом.