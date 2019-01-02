Ученые создали самовосстанавливающийся изоляционный материал

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Международная группа исследователей создала уникальный изоляционный материал. Теперь восстанавливать мелкие повреждения можно будет без помощи человека.

Международная группа ученых из США и Китая под руководством Яна из университета Цинхуа (Пекин, Китай) в лабораторных условиях создали уникальный изолирующий материал, который не имеет аналогов в мире. Сообщается, что новый материал может самостоятельно восстанавливаться и устранять мелкие неполадки.

О результатах своей работы исследователи рассказали в научной статье, которую разместили в специализированном журнале Nature Nanotechnology. В ней был описан процесс восстановления, а также методика создания уникального материала. Ученые суперпарамагнитные наночастицы добавили в состав термопластичного полимера. В итоге при воздействии переменным магнитным полем на новейший материал частицы начинают двигаться к поврежденному участку изоляционного слоя материала и «ремонтируют» его. Новую разработку можно применять при изготовлении силовых кабелей с очень большим сроком службы.