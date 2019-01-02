«Планета Х атакует Землю»: Россиянка показала восход «Черной Луны» из-за приближения Нибиру

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Санкт-Петербург может стать первым полем боя с гуманоидами.

Новый 2019 год ознаменовался не только празднованием, но и опасением многих людей в вопросе ближайшего будущего. Уфологи все чаще упоминали «Звезду смерти» в предсказаниях на 2019 год и предполагали появление Планеты Х даже в полночь с 31 декабря на 1 января. Ученые не высказывали точных предположений, более того отрицали не только появление, но и существование Нибиру. Тем временем россияне массово публиковали странные явления, которые все чаще связывали с 9 Планетой. Странное красное небо, необъяснимые тайные объекты в небе и даже прилет НЛО в Севастополе попали под пристальные взгляды напуганных людей.

Россиянка показала восход «Черной Луны» из-за приближения Нибиру в Санкт-Петербурге. Странное стечение обстоятельств могло стать причиной появления неестественного зеленого цвета в небе около спутника Земли. Однако россиянка уверена, что «Черная Луна» с изумрудной подсветкой не случайно появилась именно сейчас.

Есть даже предположение, что именно Питер может стать первым полем боя для гуманоидов с Планеты Х и людьми. Такого же мнения придерживаются многие жители РФ, которым удалось задокументировать появление неизвестных и странных объектов. В Севастополе очевидцы даже заметили НЛО перед возможным появлением Нибиру в Питере.

Неизвестный летательный объект активно передвигался днем по центру города, чем привлек внимание россиян. Этот необычный объект можно было спутать с квадрокоптером или военной разработкой, но очевидцы уверенны в своем мнении. Также странность в небе уже 2019 года приметили и жители Кургана. Неестественное красное зарево и «луч Нибиру» очевидцы успели запечатлеть на камеру, чем озадачили уфологов.

Продолжение... Нибиру показалась на снимках очевидцев по всей Земле Планета Х близка, как никогда, а ее активность ощущается на психосоматике людей, подчеркивают эксперты. Эксперты по внеземным цивилизациям не видят опасности для людей, но предвещают возможное появление гуманоидов и даже армии пришельцев на Земле. Планета Х атакует Землю и в скором времени истребит человечество, подчеркивают конспирологи.

Таким образом, странные объекты и явления появляются в небе над Землей, но экспертного подтверждения наличия Нибиру на орбите Земли пока нет. Кроме того, уфологи продолжают искать доказательства грядущей «войны миров» землян с пришельцами.