NASA показало первую супружескую пару для колонизации Марса в 2032 году

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Супруги полностью отказались от земной жизни и возможности завести детей. Они входят в ТОП-5 кандидатов для полёта на Марс, где проведут всю свою оставшуюся жизнь.

Первое путешествие людей на Марс станет действительно самым крупным достижением науки за всю историю человечества. В 2032 году учёные планируют отправить на Красную планету колонизаторов, которые домой никогда уже не вернутся. Одними из первых людей для колонизации Марса станет супружеская пара из Бостона Яри и Даниэль Голден-Кастаньос.

Супруги встретились в социальных сетях в обществе для колонизаторов Марса, и поженились в тот день, когда Красная планета была ближе всего к Земле. В итоге Яри и Даниэль, которых накануне показало NASA, решили пройти конкурсный отбор, чтобы стать первыми марсианами.

Из тысяч претендентов для миссии Mars One отобрали 100 человек, включая первую супружескую пару. Изначально было больше 4200 человек, из которых для программы отберут всего 24 участника. На протяжении 20 лет их будут обучать на специальной базе, и учить, как в условиях полнейшей изоляции учиться выращивать пищу, ремонтировать оборудование и оказывать медицинскую помощь.

Супруги Голден-Кастаньос входят в ТОП-5 будущих марсиан. После путешествия пара больше никогда не вернётся на Землю. При этом, Яри и Даниэль не собираются заводить детей.

Вместе с Голден-Кастаньос на корабле Mars One будет ещё два человека. В течении 18 месяцев они будут лететь к Красной планете, оставаясь в маленьких капсулах. Их ситуацию может облегчить Илон Маск, который к 2025 году собирается создать на Марсе пилотируемую базу, а также решить вопрос с непригодной для жизни атмосферы.

Стоит отметить, что родственники супругов очень за них переживают, и учёные всячески пытаются их успокоить. В итоге, даже бабушка Яри смерилась с её решением и теперь гордо произносит: «Моя внучка летит на Марс». Сами же супруги уже живут в тесном домике на колёсах, готовясь к марсианским условиям.

Как бы то ни было, но не все семьи будущих колонизаторов их поддерживают. К примеру, жена Питера Дегена-Портного ушла от него, забрав пятерых детей, после того, как мужчина изъявил желание отправиться навсегда на Красную планету.

Стоит отметить, что все колонизаторы рассматривают путешествие, как возможность человечеству развиваться и расти, проводя исследования и отправляя материалы обратно на Землю. Ведь всё что они увидят, будет увидено впервые.