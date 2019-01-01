На космодроме Плесецк модернизируют стартовый стол для «Ангары»

Вчера, 19:20

В 2019 году запланированы новые испытания тяжелей ракеты-носителя «Ангара-5».

Запуск «Ангары» запланирован на лето, а модернизация стартового стола оказалась необходимой потому, что при испытаниях будет использован новый разгонный блок 14С48, который уже разработан РКК «Энергия» и должен быть выпущен заводом «Красмаш».

Первый модуль разгонного блока уже привезли в Плесецк. Этот новый разгонный блок является модернизированным блоком, применяемым при пусках на Байконуре ракет «Протон-М».

После дооборудования и испытанная стартовых комплексов запуск «Ангары» будет возможен с космодрома Плесецк.

Тяжелая ракета «Ангара-5» - первая ракета, разработанная в РФ. Единственный пуск ее был произведен 23 декабря 2014 года. Топливом являются керосин и кислород, что не так губительно для экологии. Запускается ракета с пятью универсальными ракетными модулями.

Запуски «Ангары» планировались с космодрома «Восточный», но, видимо, там это делать не получается, поэтому перенацелились на Плесецк. Ожидается, что полезная нагрузка, которую Ангара будет выводить на орбиту, составит 25-37 т (Сейчас «Протон» выводит до 22 т на низкую околоземную орбиту).