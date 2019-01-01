Катаклизмы из-за Нибиру в Индии и Японии происходят согласно знамениям из прошлого

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Подобно предсказаниям цивилизации майя, аналогичные пророчества были в Индии и Японии.

Уфологи в своих изысканиях по поводу воздействия загадочной Нибиру на земные катаклизмы придерживаются единодушного мнения. Зловещая планета напрямую «виновна» в огромном количестве катаклизмов, обрушившихся на Землю за последний год. Безжалостная статистика подтверждает это – жертвами буйств природы в 2018 году стали 11 тысяч человек, а ущерб составил 155 миллиардов долларов. Самым разрушительным и трагичным в этом отношении стало землетрясение на индонезийском острове Сулавеси, когда погибли 3500 человек. Ураганы Флоренс, Майкл, Джеби и Мангхут сопровождались значительными разрушениями. Пожары в Европе и на калифорнийском побережье США причинили огромный ущерб, а наводнения в Японии и Индии унесли множество человеческих жизней.

Уфологи напоминают, что всё происходит согласно знамениям из прошлого - ранее в этих странах находили древние артефакты, свидетельствующие о явлении Нибиру. В древней столице Японии Камакуре старинные иероглифы рассказали о предполагаемом Апокалипсисе, а развалины индуистского храма в старинном городе Хампи поведали о появлении зловещего космического тела, которое принесёт неисчислимые бедствия на Землю. Эксперты также пытаются найти факты о самых масштабных извержениях вулканов на Гавайях, Индонезии и Папуа-Новой Гвинее и обнаружить их связь с воздействием зловещей Нибиру.