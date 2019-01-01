Эксперты: Есть способ выполнить новогодние обещания

Вчера, 20:20

Новый год для многих является поводом установить для себя новые цели. К сожалению, не всегда они оказываются достижимыми.

Оказывается, способ выполнить новогодние обещания есть. Своими рекомендациями поделились эксперты.

Во-первых, при составлении грядущих планов необходим тщательный анализ событий, состоявшихся в уходящем году. Во-вторых, требуется не размывчатость, а конкретика.

То есть, по мнению психологов, цели которые объективно невыполнимы в течении короткого времени, не следует перед собой ставить. Также следует отказаться от чрезмерно больших ожиданий. Тогда некоторые высоты, определённо, будут достигнуты.

Если загадать желание, которое точно может быть выполнено, это станет первым шагом для того, чтобы «намеченный» курс удалось выполнить.

Однако, предупреждают эксперты, для этого должна быть «подготовлена почва». Не менее важным является и окружение, в котором должны быть «правильные» люди.

Большая цель подлежит разбивке на маленькие планы. После каждого нового достижения необходимо устраивать себе маленький праздник, который станет стимулом для нового свершения.

Эксперты считают важным, чтобы о ваших планах на Новый год узнали близкие люди. Они будут осуществлять, с одной стороны, поддержку. С другой – служить своеобразным напоминанием о необходимости держать обещания.