Угроза страшнее Нибиру: Землетрясения в Тихом океане добрались до Курил, Аляски и Грузии

Вчера, 18:20

Восточное побережье РФ оказалось в зоне повышенного риска. Некоторые участки суши уходят под воду из-за подземных толчков и извержений вулканов. После Нового года Земля может измениться до неузнаваемости.

Над тихоокеанским побережьем России нависла угроза страшнее Нибиру. Землетрясения в Тихом океане не собираются останавливаться. После Хоккайдо в Японии начало трясти Аляску. Недалеко от города Колд-Бей сегодня утром зафиксировано землетрясение силой более шести баллов. Сейсмологи опасаются, что следующий удар может обрушиться на «соседа» Аляски – Курилы. Они располагаются на том же разломе и это делает опасность чрезвычайно серьезной. Кроме того, Курила находятся «между двух огней», с другой стороны у них есть еще один опасный «сосед» - Япония, которую трясло вчера.

Юг России тоже под угрозой. Через четыре часа после землетрясения на Аляске подземные толчки зафиксировали в Грузии. Землетрясение в 3,2 прокатилось по востоку страны недалеко от Дедоплисцкаро.

Таким образом, Россия буквально оказалась зажата в кольцо. Если землетрясения продолжатся, то могут пострадать не только Курилы, но и центральная часть РФ.