Смертность от болезней сердца зимой увеличивается на 50%

Сегодня, 04:40

Исследования, проведенные в западных странах, показали, что количество сердечных приступов и связанных с ними смертей выше в зимние месяцы. Смертность от сердечных приступов может быть на 50% выше при простуде.

Крайне важно не игнорировать нерегулярный дискомфорт в груди, сильное потоотделение, боль в шее, руках, челюстях и плечах или одышку в течение зимы, которые являются основными симптомами сердечной недостаточности.

Известно, что число случаев смерти от сердечных приступов, остановок сердца и инсультов увеличивается в течение зимних месяцев. Когда температура падает, становится трудно сохранять тепло внутри вашего тела. Падение внутренней температуры тела очень опасно для людей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, которые могут страдать от стенокардии или болей в груди в холодную погоду. Зима является наиболее уязвимым временем для пациентов, имеющих фоновую историю сердечных заболеваний.

Говоря об этом, д-р Анил Дхалл, директор по сердечно-сосудистым заболеваниям в больнице Венкатешвар, сказал: «Основной причиной увеличения сердечно-сосудистых заболеваний зимой может быть повышение кровяного давления. Артерии сжимаются, из-за чего сердце должно прикладывать больше усилий для перекачки крови. Зимы также имеют тенденцию увеличивать уровни определенных белков в кровотоке, что, в свою очередь, увеличивает риск образования тромбов.

Многие сердечные приступы вызваны переохлаждением, состоянием сердечной недостаточности из-за ненормально низкой температуры тела. Другая возможная причина может заключаться в том, что холодная погода позволяет смогу и загрязняющим веществам оседать на земле, что приводит к инфекции грудной клетки, которая может способствовать частоте сердечных приступов.

Далее доктор Дхалл добавил: «Чтобы предотвратить чрезмерное напряжение сердца, больные должны избегать изнурительных задач. Помимо нездоровой пищи, также необходимо избегать употребления избыточного алкоголя, так как это может вызвать мерцательную аритмию, наиболее распространенную проблему нерегулярного сердцебиения. Ешьте небольшими порциями через равные промежутки времени. Экстремальные осложнения со стороны сердца могут потребовать лечения, включая радиочастотную абляцию, имплантируемый дефибриллятор кардиовертера и поддерживающую помощь, такую ​​как мониторинг сердца».

Пожилые люди подвержены большему риску сердечных приступов. Кроме того, уровни холестерина имеют тенденцию к значительным колебаниям, в результате чего люди с пограничным диабетом подвергаются большему сердечно-сосудистому риску в холодные месяцы.

Некоторые общие варианты лечения сердечных заболеваний включают ангиопластику и шунтирование коронарной артерии (CABG). Во время ангиопластики катетер с баллоном на конце вводится в заблокированную коронарную артерию и надувается, чтобы очистить артерию и улучшить кровоток. При стентировании небольшая, саморасширяющаяся металлическая сетчатая трубка, называемая стентом, помещается внутрь коронарной артерии и предотвращает ее повторное закрытие. В настоящее время доступны стенты с лекарственным покрытием. Это лекарство помогает предотвратить повторное закрытие артерий.