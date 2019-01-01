Всемирный потоп на подходе: Земля запасает воду через Мариинскую впадину для смертельного очищения

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Землетрясения могут сработать как пусковой механизм для тихоокеанского разлома, который выдернет пробку из этого сливного отверстия и скопившаяся в недрах вода фонтаном хлынет на поверхность.

Вода из океанов бесследно исчезает сквозь Марианскую впадину куда-то в глубины Земли. Пока бесследно, считает группа ученых. Мегатонны воды копятся в подземных океанах, а не испаряются. И это однажды, скорее всего в ближайшее время, приведет к глобальной катастрофе.

Ученые из Университета Сент-Луиса сделали шокирующее открытие - Марианская впадина не просто самая глубокая дыра на Земле, это гигантский слив, через который вода мегатоннами уходит из океанов. Сама по себе «протечка» тайной уже давно не является, но до сих пор никто не мог объяснить, куда исчезает вода. Она лишь в малой доле испаряется и выходит через кратеры вулканов вместе с лавой. Теперь «пропажа» обнаружена. Под поверхностью есть целые океаны и их объемы постоянно пополняются.

Конечно, рано или поздно, они переполнятся и хлынут на поверхность Земли, но теперь это может произойти в ближайшее время. Дно тихого океана дестабилизировано. Землетрясения происходят все чаще, и теперь это явление стало приобретать не единичных характер, а закономерную цепь событий. Трещины становятся глубже и шире и провоцирует появление новых. Земля «трещит по швам» не только геологических плит, но и сами плиты начали раскалываться.

Все эти участившиеся землетрясения означают, что всемирный потоп уже на подходе. Умная планета, возможно, запасает воду через Мариинскую впадину для «генеральной уборки». Эксперты предполагают, что всемирный потоп уже был не раз и их будет еще много. Таким образом, Земля как любой живой организм освобождается от лишнего. Как и в случае с Библейским всемирным потопом, некоторые виды могут исчезнуть после такого смертельного очищения. Но человечество, с большой долей вероятности, сохранится как вид.