«Зловещее предупреждение»: Новогодние маски вампиров могут скрывать облик настоящих убийц с Нибиру

Сегодня, 08:20

Тайные знания эзотериков, усиленно блокируются и дискредитируются представителями академической науки, якобы во имя сохранения спокойствия в обществе. Однако это может привести к бедам массового характера.

Например, конспирологи, в связи с возможной инопланетной агрессией, которая была предсказана многочисленными источниками, предупреждают, что новогодние маски вампиров, которые стали популярными перед грядущими праздниками, могут скрывать облик настоящих убийц с Нибиру. Тема, получившая широкое распространение в середине 90-х годов прошлого века, теперь раскручивается с новой силой. Только теперь, легенда о кровососах, наполняется новым значением, далеким от мистических представлений предков. Уфологи, изучавшие эмпирическим путем привычки и обычаи наиболее агрессивных представителей инопланетных цивилизаций, выяснили, что для большинства пришельцев наиболее значимым компонентом человеческого организма, является кровь. Лимфа, обнаруженная в членах экипажа потерпевшего крушение НЛО 50 лет назад, не способна обеспечить существование на самой комфортной планеты Млечного Пути.

Поэтому, грядущие новогодние торжества и массовые гуляния во всех цивилизованных странах, станут для пришельцев с Нибиру благоприятным поводом для пополнения банка человеческой крови. Инопланетяне, не стали изощряться в запредельных фантазиях, а просто обратились к вполне земным легендам. Маски вампиров, станут, во-первых, опознавательным знаком для «своих», а во-вторых, не вызовут первоначальной панической реакции, при агрессии. Голливуд и комиксы успели воспитать поколение землян, для которых нападение вампиров является не более, чем безобидной страшилкой. Так что, во время новогодних карнавалов, не следует расслабляться при виде Дракулы торчащими изо рта клыками.