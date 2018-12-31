Ученые определили белок, отвечающий за тревожное поведение

Вчера, 20:20

Ученые из Института экспериментальной медицины им. Макса Планка (Германия) определили, что белок адгезии IgSF9b является молекулярной основой психических расстройств.

Тревожные расстройства – это группа психических заболеваний, характеризующихся устойчивой тревогой и страхом вне связи с определенными объектами. При таких состояниях может учащаться сердцебиение и появляться дрожь.

Понимание молекулярной основы психических расстройств является одной из важнейших медицинских проблем нашего времени, и возник значительный интерес к роли синаптической дисфункции в психиатрической патофизиологии. Подавляющее большинство соответствующих исследований было сосредоточено на глутаматергических, возбуждающих синапсах, но становится все более очевидным, что столь же важный вклад связан с нарушениями в ингибирующей синаптической передаче.

Это особенно верно для тревожных расстройств, которые связаны со снижением торможения в нескольких областях мозга. Однако на сегодняшний день удивительно мало известно о молекулярных механизмах, с помощью которых аномалии в ингибирующих синапсах способствуют патофизиологии тревожных расстройств.

Основная причина этого недостатка информации заключается в том, что молекулярный состав ингибирующих постсинапсов только-только раскрыт. За последние 5 лет список известных тормозных организаторов синапсов значительно расширился из-за значительного технического прогресса. Ключевой вопрос сейчас заключается в том, функционируют ли эти молекулы равномерно по ингибирующим синапсам или они демонстрируют ту же гетерогенность функции, которая наблюдается на клеточном уровне в ингибирующей сети.

Понимание этой организации будет иметь важное значение не только для выявления механизмов заболевания при патологической тревожности и других расстройствах, но также может предоставить уникальную возможность для выявления селективных целей для терапевтических вмешательств, специфичных для контура.

Особенно интересной молекулой-кандидатом является IgSF9b, член суперсемейства иммуноглобулинов белков клеточной адгезии, который, как недавно было показано, локализуется в ингибирующих синапсах в диссоциированных культурах нейронов. Варианты в IgSF9b связаны с депрессией и негативными симптомами шизофрении, что указывает на то, что IgSF9b может регулировать аффект у людей.

Недавно сообщалось, что IgSF9b действует в комплексе с Neuroligin-2 (Nlgn2), членом семейства адгезивных белков семейства Neuroligin, специфически обнаруживаемых в ингибирующих синапсах. Мутации потери функции в Nlgn2 были выявлены у пациентов с шизофренией или патологической тревожностью и аутизмом, а у мышей делеция Nlgn2 значительно усиливает поведение, связанное с тревогой.

Вместе эти результаты открывают интригующую возможность того, что IgSF9b, как и Nlgn2, может вносить вклад в психопатологическую патофизиологию, регулируя синаптическое торможение в поведенчески значимых схемах.

Исследование показало, что IgSF9b регулирует тревожное поведение у мышей. Удаление IgSF9b нормализует их поведение.