Научные прорывы, которые могут изменить мир в 2019 году

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В этом году NASA запустила космический корабль для исследования Солнца Solar Probe Parker, были модифицированы гены близнецов, мыши родились от двух генетических матерей. Что ждет нас в 2019 году?

Родятся генетически модифицированные суперлошади

Ученые в Аргентине успешно переписали геномы клонированных лошадей. Эти жеребята должны родиться в этом году и, как ожидается, будут быстрее, сильнее и прыгучее, чем другие лошади.

Команда использовала метод Crispr для редактирования ДНК и планирует имплантировать эмбрионы суррогатной матери.

Мы сможем впервые увидеть, как выглядит черная дыра

Люди могут предположить, что, поскольку идет много разговоров о черных дырах, ученые, возможно, уже видели их. Но реальность такова, что ученым никогда не удавалось успешно изобразить их, этот пробел они надеются восполнить в следующем году.

«Телескоп горизонта событий» Event Horizon Telescope (EHT) уже сделал свои первые наблюдения сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики.

Согласно New Scientist, эти наблюдения вполне могут включать в себя первую в истории фотографию.

SpaceX может полететь с астронавтами на борту

Капсула SpaceX Crew Dragon была разработана в качестве замены космических кораблей NASA, чтобы доставлять до семи астронавтов на МКС. Если в январе успешный полет без экипажа будет успешным, то позже в 2019 году будет проведен испытательный полет с космонавтами.

В следующем месяце на тесте ракета SpaceX Falcon 9 будет нести капсулу, которая состыкуется с космической станцией и вернется на Землю.

Возможно появление всеобщей прививки от гриппа

В прошлом месяце сообщалось, что такое развитие событий вступило в фазу 3 испытаний перед зимним сезоном. Такая вакцина может потенциально защитить от сезонного гриппа в течение многих лет или вспышки пандемии.

Новый прорыв в исследовании Луны

2018 год может закончиться посадкой китайского зонда на темной стороне Луны - это будет первая мягкая посадка земного аппарата на дальней стороне планеты. Но у страны есть амбиции к 2030 году догнать США и Россию в космосе.

Другой корабль, который будет запущен в 2019 году, привезет камни с Луны впервые с 1976 года.

США намерены отправить людей на Луну в конце 2020-х годов.