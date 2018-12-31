Теперь смешно: NASA продолжает скрывать атаки НЛО на МКС несмотря на видеодоказательства

Вчера, 21:20

Поблизости от космической станции бортовые камеры систематически фиксируют появление неизвестных летательных аппаратов, но космические агентства продолжают игнорировать очевидные факты и не признают существование внеземной жизни.

NASA,Роскосмос и ЕКА не собираются сообщать людям о реальном положении дел в космосе. Как только во время прямой трансляции с МКС в иллюминаторе появляется НЛО, моментально происходит «сбой» оборудования (высокоточного оборудования, изготовленного специально для работы в чрезвычайно сложных условиях!) и запись прерывается. Но бортовые камеры NASA «сбоить» не успевает, поэтому данные стали доступны миллиардам землян.

Американцы неоднократно обращались в NASA за объяснением происходящего на орбите Земли, но ответа не дождались. Людей такое молчание очень тревожит. НЛО не только кружат возле МКС, они, как видно на видеозаписях, иногда улетают в сторону Земли и взлетают с нее в космос. Люди боятся атаки пришельцев, по их никто не пытается успокоить. Заверения ученых, что космический муссов вызывает возмущение и смех, потому что этот «космический мусор» совершает сложные маневры.

Мировое правительство боится паники и масштабных беспорядков, поэтому продолжает скрывать атаки НЛО на МКС несмотря на видеодоказательства, считают эксперты. Но с учетом возможностей новых технологий теперь это просто смешно. Любой желающий может найти в Сети фото и видео, на которых четко видно, что возле МКС кружат непонятные летающие объекты. Причем их можно рассмотреть в деталях, поэтому списать явление на оптическую иллюзию, как, обычно, делает NASA, не получится.