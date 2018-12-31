В канун Нового года вращающаяся вокруг Солнца Нибиру вышла в орбиту Меркурия и отправилась к Земле-уфологи

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Планета Х спалила Меркурий. На опубликованных снимках NASA видно яркую вспышку, а также саму «звезду смерти» с одной из её лун.

Согласно заявлениям различных уфологов и конспирологов, до недавнего времени мифическая планета Нибиру вращалась вокруг Солнца.

Традиционно считается, мол на прилетела из пояса Койпера и или же облака Оорта, где нет солнечного света и тепла, а температура приближается к -270 градусов по Цельсию.

По словам экспертов, Нибиру на некоторое время застряла у Солнца, однако сейчас она набрала достаточной скорости и вышла из его орбиты. К такому выводу пришли уфологи и конспирологи, после недавних опубликованных фотографий NASA.

На снимках космического агентства Меркурий был запечатлён очень ярким, как будто бы на нём произошла сильнейшая вспышка. Специалисты считают, что виной всему Нибиру, которая во время выхождения из орбиты Солнца вышла на орбиту Меркурия и спалила его.

Специалисты уверены, что вращающаяся вокруг Солнца Нибиру отправилась к Земле в канун Нового года. Однако стоит отметить, что добраться к нашей планете быстро «звезда смерти» не сможет. Для этого потребуется несколько лет, и предполагаемый апокалипсис может случиться в 2020-2021 году. В доказательства движения Нибиру уфологи приводят природные катаклизмы, произошедшие на Земле в последнее время. Речь идёт о цунами в Индонезии, метеорите в России, извержении вулкана на Сицилии и так далее.

Эксперты отмечают, что на снимках NASA можно заменить не только горящий Меркурий, но и саму Нибиру, вместе с одной из её лун. Согласно их материалам, планета Х настолько велика, что её размеры почти равняются размерам Солнца, а её спутник больше всех планет нашей планетарной системы.

Как бы то ни было, в NASA подобные слухи о Нибиру отвергают. По словам учёных, древние шумеры совершенно не обладали астрономическими знаниями и не могли ничего знать даже о Юпитере, ни то чтобы о Нибиру. Кроме того, ни один из телескопов никогда не обнаруживал подобных объектов в Солнечной системе и ближайших галактиках.