Китайские ученые нашли панацею от похмелья

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В преддверии новогодних праздников многие готовят не только богатый стол, но и ищут рецепты от утреннего похмелья. На помощь пришли ученые из Китая, которые нашли эффективное средство от данного «недуга».

Во время празднования люди не всегда могут рассчитать свои силы и довольно часто переусердствуют с алкогольными напитками. Как известно, после этого на утро самочувствие довольно плохое. На помощь решили прийти ученые из университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу (Китай).

В результате проведенного ними исследования установлено, что самым простым и быстродействующим средством является газированная вода с лимонным соком. Именно такое простое средство способно свести к минимуму концентрацию ацетальдегида, который значительно увеличивается в организме человека во время чрезмерного употребления алкоголя. Оказалось, что газировка выступает катализатором фермента, который помогает усваивать, расщеплять и выводить побочные продукты алкоголя из организма.

Кроме того, китайские специалисты подчеркнули, что похмелье обусловлено не только злоупотреблением алкогольных напитков, но и достаточно медленными процессами их усвоения. Напомним, что ранее депутат Государственной думы РФ Геннадий Онищенко призвал россиян отказаться от алкоголя при праздновании Нового года.